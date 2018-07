روما يضم البرازيلي مالكوم من بوردو

أعلن نادي روما الإيطالي اليوم الإثنين، توصله لاتفاق مع مسؤولي بوردو الفرنسي، بشأن التعاقد مع لاعب كرة القدم البرازيلي مالكوم خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ووفقًا لموقع النادي الإلكتروني: “توصل نادي روما لاتفاق مع نادي بوردو الفرنسي، بخصوص انتقال لاعبه مالكوم إلى صفوف الجيالوروسي، بعد أن يخضع للكشف الطبي ويستكمل الشروط الشخصية”.

ولم يكشف النادي عن مدة التعاقد بين الطرفين أو القيمة المالية للصفقة.

وانتقل مالكوم إلى بوردو في يناير 2016 من فريق كورنثيانز البرازيلي مقابل 5 ملايين يورو.

ولعب مالكوم 96 مباراة مع بوردو بمختلف البطولات التي خاضها الفريق الكروي، حيث سجل خلالها 23 هدفًا وصنع 16.

#ASRoma can confirm that the club has reached an agreement with FC Girondins de Bordeaux for the transfer of #Malcom, subject to the player completing a medical and agreeing personal terms. pic.twitter.com/MHHr6AswYN

— AS Roma English (@ASRomaEN) ٢٣ يوليو ٢٠١٨