روما يضم البرازيلي مالكوم من بوردو

أعلن نادي روما الإيطالي اليوم الإثنين، توصله لاتفاق مع مسؤولي بوردو الفرنسي، بشأن التعاقد مع لاعب كرة القدم البرازيلي مالكوم خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ووفقًا لموقع النادي الإلكتروني: “توصل نادي روما لاتفاق مع نادي بوردو الفرنسي، بخصوص انتقال لاعبه مالكوم إلى صفوف الجيالوروسي، بعد أن يخضع للكشف الطبي ويستكمل الشروط الشخصية”.

ولم يكشف النادي عن مدة التعاقد بين الطرفين أو القيمة المالية للصفقة.

وانتقل مالكوم إلى بوردو في يناير 2016 من فريق كورنثيانز البرازيلي مقابل 5 ملايين يورو.

ولعب مالكوم 96 مباراة مع بوردو بمختلف البطولات التي خاضها الفريق الكروي، حيث سجل خلالها 23 هدفًا وصنع 16.