إنتر ميلان يتعادل مع زينيت الروسي استعدادًا للموسم الجديد 

تعادل فريق إنتر ميلان الإيطالي، اليوم السبت، مع زينيت سان بطرسبورغ الروسي بثلاثة أهداف لكل منهما في المباراة الودية لكرة القدم استعدادًا للموسم الجديد.

بادر الإنتر بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 16 عن طريق أنتونيو كاندريفا، إلا أن زينيت أدرك التعادل عبر الإكوادوري كريستيان نوبوا في الدقيقة 27 لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وأضاف الأرجنتيني ماورو إيكاردي الهدف الثاني للانتر من ركلة جزاء في الدقيقة 50، ثم أدرك زينيت التعادل مجددًا في الدقيقة 63 عبر السلوفاكي روبيرت ماك.

وفي الدقيقة 73 أحرز هيرناني الهدف الثالث، وبعدها بدقيقتين أدرك الإنتر التعادل عن طريق الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين، لينتهي اللقاء بالتعادل.

وأسفرت مباريات أخرى اليوم عن فوز يوبين البلجيكي على مواطنه توبيز بهدفين دون رد، وليون الفرنسي على فولهام الإنجليزي برباعية نظيفة.