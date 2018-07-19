روما الإيطالي يقترب من البرازيلي مالكوم لاعب بوردو الفرنسي

اقترب فريق روما الإيطالي من تدعيم فريق كرة القدم الأول خلال الانتقالات الصيفية الجارية بالبرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، جناح نادي بوردو الفرنسي.

ووفقًا لوسائل إعلام إيطالية، فقد بدأ نادي روما في التحرك سريعًا لضم اللاعب خلال الانتقالات الجارية، خاصة في ظل رغبة متبادلة بين روما واللاعب.

وأكدت أن هناك جلسات جمعت بين وكيل اللاعب، و”مونشي” المدير الرياضي لروما، تم التوصل خلالها لكافة تفاصيل عقد اللاعب.

وكان ناديا انتر ميلان الإيطالي، وإيفرتون الإنجليزي، قد وضعا اللاعب ضمن اختياراتهما للتعاقد معه خلال الصيف الجاري، إلا أن الأمور لم تتطور بالشكل المتوقع.

ولعب مالكوم (21 عامًا)، قرابة 91 مباراة مع بوردو الفرنسي خلال ثلاثة مواسم في الدوري الفرنسي وكأس فرنسا ودوري أبطال أوروبا وكأس الدوري الفرنسي.