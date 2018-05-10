شاهد.. الإعلان التشويقي للعبة PES 2019 (فيديو)

كشفت شركة كونامي النقاب عن لعبتها المنتظرة PES 2019، والتي تأتي هذا العام لتدعم تقنيات عرض متطورة مثل HDR و4K، لتقدم تجربة فريدة من نوعها على مختلف منصات اللعب.

وأظهر الفيديو التشويقي للعبة الكثير من الملامح العامة لتطورات في تقنيات الجرافيكس التي تقدم تجربة واقعية، كما اعتاد عشاق كرة القدم من السلسلة الكروية، والتي تركز هذا العام على النجم الإنجليزي المعتزل ديڤيد بيكهام، نجم إنجلترا وفريق مانشستر يونايتد وريال مدريد.

وقد يكون هذا الإصدار من اللعبة هو آخر حلقة من السلسلة التي تشهد تعاونًا بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وشركة كونامي مطورة اللعبة، حيث أن انتهاء التعاون بينهما، والذي يبلغ مدته 10 أعوام، يعني حرمان اللعبة من عرض لاعبي وفرق الدوريات الكروية الأوروبية.

كانت كونامي قد أوضحت مطلع أبريل الماضي من العام الحالي، أنها ستغير بؤرة تركيزها من كرة القدم إلى حالات أخرى في عالم الألعاب، ما قد يهدد سلسلة PES، والتي تعتبر ألد منافسي لعبة فيفا من شركة Electronic Arts.

سيصل الإصدار الجديد إلى الولايات المتحدة في 28 أغسطس، وبعده بيومين سيصل إلى أوروبا على مختلف منصات اللعب.