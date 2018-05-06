الدوري الإيطالي.. إنتر ميلان يسحق أودينيزي وينعش آمال التأهل لدوري أبطال أوروبا

سجل إنتر ميلان ثلاثة أهداف في الشوط الأول؛ ليفوز 4-صفر على مضيفه أودينيزي وينعش آمال التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، اليوم الأحد.

وتقدم المدافع أندريا رانوكيا بهدف مبكر بعد مرور 12 دقيقة، وأضاف رافينيا الهدف الثاني في الدقيقة 43، قبل أن يسجل ماورو إيكاردي بعدها بثلاث دقائق.

ورفع إيكاردي رصيده إلى 28 هدفًا، وبفارق هدف واحد خلف تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو وهداف الدوري.

واختتم بورخا فاليرو رباعية إنتر ميلان بتسديدة من مدى قريب في الدقيقة 71.

وأصبح رصيد إنتر ميلان 69 نقطة من 36 مباراة، ويحتل المركز الخامس وبفارق نقطة عن لاتسيو رابع الترتيب الذي خاض 35 مباراة. وتتأهل فرق المربع الذهبي لدوري الأبطال، الموسم المقبل.