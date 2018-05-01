تعرّف على أكثر الأندية إنفاقًا في سوق الانتقالات خلال السنوات العشر الأخيرة

نشرت صحيفة ” لاغازيت ديل سبور ” الإيطالية تقريرًا عن الأموال التي صرفت في سوق الانتقالات خلال العشرة مواسم الأخيرة، والتي شهدت صرف 6 أندية حوالي 20 في المائة من الأموال التي شهدتها السوق.

وصرفت 5 أندية أكثر من مليار يورو في سوق الانتقالات، بينما اقتربت 3 فرق من نفس الرقم، وفي المجموع صرفت 8 فرق أزيد من 900 مليون يورو في 10 مواسم.

ويتصدر القائمة فريق مانشستر سيتي والذي صرف في 10 مواسم على الانتقالات مليارًا و584 مليون يورو، متبوعًا ببرشلونة الذي صرف مليارًا و151 مليون يورو، وباريس سان جيرمان الذي صرف مليارًا و150 مليون يورو.

وصرف فريق تشيلسي مليارًا و137 مليون يورو، ويحتل الصف الرابعن فيما يحتل الصف الخامس مانشستر يونايتد بمليار و18 مليون يورو.

ويحتل ريال مدريد الصف السادس بـ977 مليون يورو، وليفربول سابعًا بـ930 مليون يورو، ويوفنتوس ثامنًا بـ920 مليون يورو.

وخلف الفرق الثمانية التي صرفت أكثر من 900 مليون يورو، تتواجد فرق أنتر ميلانو وميلان وروما وكلها صرفت ما بين 600 و700 مليون يورو.

ومن اللافت للنظر أن 4 فرق ضمن 11 فريقًا الأكثر صرفًا للأموال في سوق الانتقالات، هي فرق إيطالية مقابل 4 فرق إنجليزية وفريقين من إسبانيا وفريق من فرنسا.

ورغم تراجع الدوري الإيطالي، إلا أن فرقه صرفت مبالغ مهمة خصوصًا يوفنتوس، بينما صرفت الأندية الإنجليزية مبالغ أكبر لكنها تحظى بإيرادات قياسية من النقل التلفزيوني.

ورغم صرفهم مبالغ تجاوزت مليار يورو على الانتقالات، فشل كل من مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، فيما حقق تشيلسي الإنجاز في 2012 .