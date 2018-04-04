ماذا قال كريستيانو رونالدو عن هدفه المذهل وتصفيق جماهير يوفنتوس؟

لم يتوقع كريستيانو رونالدو أن يسجل هذا الهدف المذهل في شباك يوفنتوس، وكذلك التصفيق والحفاوة التي تلقاها من جماهير الفريق الإيطالي الذي خسر بثلاثية أمام ريال مدريد بينها ثنائية “للدون”.

ووقفت جماهير يوفنتوس للتصفيق لرونالدو بعد هدف مذهل من ركلة خلفية مزدوجة في مرمى الحارس جيانلويغي بوفون وبدا الذهول على المدرب زين الدين زيدان، الذي كان استثنائيًا أثناء مشواره كلاعب، خلال متابعة دخول الكرة إلى الشباك.

وبعد تقدم رونالدو بهدف لريال اعتقد البعض أن هذا ما سيفعله اللاعب البرتغالي، لكنه فاجأ الجميع بهدف مذهل ثم صنع هدفًا خلال الفوز بثلاثية على ملعب يوفنتوس في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء.

تبادل التحايا بين جمهور يوفنتوس وكريستيانو رونالدو لقطة اليوم | من الكاميرا الخاصة للـbeIN SPORTS ????تبادل التحايا بين جمهور يوفنتوس وكريستيانو رونالدو بعد الهدف السينمائي للبرتغال في أرض الطليان ⚽????????????????????????الجماهير العظيمة .. تقدر اللاعبين العظماء ???????????? Posted by Golazo World on Tuesday, April 3, 2018

وكان ريال متقدمًا بهدف نظيف وكان يعاني في ظل ضغط يوفنتوس لإدراك التعادل لكن رونالدو، بينما كان ظهره لمرمى يوفنتوس، قفز عاليًا ليقابل كرة عرضية من داني كاربخال ويضعها خلفية مزدوجة لتسكن الكرة شباك الحارس العملاق بوفون دون أن يتحرك تقريبًا.

وجاء الهدف في توقيت مثالي للنجم البرتغالي الذي يبدو أصغر من عمره البالغ 33 عامًا ورد على تكهنات عديدة بأنه لم يعد في قمة مستواه السابق.

وقال رونالدو لموقع الاتحاد الأوروبي على الإنترنت عقب المباراة: “لقد كانت لحظة مذهلة. أريد أن أشكر جميع مشجعي يوفنتوس لأنهم فعلوا شيئًا رائعًا لم يحدث لي أثناء مسيرتي”.

وأضاف رونالدو: “لم أتوقع أن أسجل هذا الهدف بهذا الشكل. كان رائعًا حقًا.. أعتقد أن المباراة كانت رئعة وسجلنا ثلاثة أهداف أمام فريق كبير وبالطبع أنا سعيد لمساعدتي الفريق وكانت ليلة رائعة حقًا”.

كواليس هدف كريستيانو رونالدو بكاميرات خاصة كواليس هدف كريستيانو رونالدو بكاميرات خاصة ????⚽????هدف لتاريخ أذهل الجميع و جعل الجميع يصفق لهذه اللحظة العبقرية ????????هدف هوليودي ???????? Posted by Golazo World on Tuesday, April 3, 2018

وفي رده على سؤال بشأن فرص ريال مدريد في التتويج باللقب الأوروبي للعام الثالث على التوالي قال رونالدو: “هذه هي بطولتنا. أنا أحب المشاركة في دوري الأبطال.. إنها نتيجة جيدة لكن يجب الحذر في الإياب الأسبوع المقبل”.