أليغري مدرب يوفنتوس يسخر من تقارير رحيل ديبالا إلى أتلتيكو مدريد

لم يأخذ ماسيميليانو أليغري، المدير الفني ليوفنتوس، الشائعات عن انتقال هدّافه باولو ديبالا إلى أتلتيكو مدريد على محمل الجد.

وكانت وسائل الإعلام قد تحدثت عن رغبة النادي الإسباني في التعاقد مع ديبالا ليحل بديلًا لأنطوان غريزمان، والذي بات رحيله شبه مؤكد.

ووجه الصحفيون السؤال إلى أليغري عن صحة هذه الأنباء، ليقول ساخرًا، “أتمنى أن يكون دييغو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد قد عرض عليه تناول الغداء على الأقل”.

وعلى الرغم من نفيه شائعات الانتقال، فقد توقّع أليغري في التصريح المقتضب الذي نقله موقع “بلتيشر ريبورت” أن يكون ديبالا متحمسًا لنهاية الموسم.

وقال بهذا الصدد، “أعتقد بأنه في نهاية المطاف سيكون أحد النجوم في (مونديال) روسيا”.

ولم يُستدعى ابن الـ24 عامًا إلى تشكيلة المنتخب الأرجنتيني الأخيرة، والتي تحضّرت لمنافسات كأس العالم 2018 بخوض وديتين ضد إيطاليا وإسبانيا.