أليغري: يوفنتوس يُعطي الأولوية للدوري المحلي رغم مواجهة ريال مدريد

بدأ العد التنازلي لقمة يوفنتوس وريال مدريد، عندما يستضيف بطل إيطاليا نظيره حامل لقب دوري الأبطال، يوم الثلاثاء المقبل، في ذهاب دور الثمانية، لكن ماسيميليانو أليغري المدير الفني لليوفي يعتقد أن فريقه قادر على تجاوز أحد أقوى أندية العالم.

ويخوض يوفنتوس الذي خسر من ريال مدريد في نهائي نسخة العام الماضي، مباراة صعبة أمام ميلان، يوم السبت، قبل ثلاثة أيام من استضافة ريال مدريد في تورينو.

وقال أليغري: “نبدأ فترة صعبة من المباريات التي سنواجهها بحماس وطموح للفوز. نحن نعمل جميعًا للوصول إلى هذه المرحلة من الموسم. لدينا الطموح للفوز على واحد من أفضل الفرق في العالم، إنه ريال مدريد. ستكون مباراة رائعة، لكن أولوياتنا تبقى في الدوري. سنقاتل ضد ريال مدريد بأداء واقعي طموح”.

وخاض الفريقان 19 مواجهة سابقة، فاز يوفنتوس في ثمان منها، بينما كان الفوز من نصيب ريال مدريد في تسع مباريات، من بينها نهائي 1998، في حين تعادل الفريقان مرتين.

وأكد أليغري أن كل لاعبيه سيجهزون قبل لقاء ريال مدريد، قائلًا: “خوان كوادرادو سيجلس بين البدلاء أمام ميلان. إنه بخير، وكذلك جيورجيو كيليني. وسيعود فيدريكو برنارديشي، وأليكس ساندرو تعافى، وسنرى ما يمكن فعله أمام ميلان”.

وستكون المواجهة ضد يوفنتوس تكرارًا لنهائي دوري الأبطال 2017، عندما فاز ريال مدريد 4-1 وهز كريستيانو رونالدو الشباك مرتين.