باتشواي يسخر من اليويفا بعد تجاهله هتافات عنصرية ضده

سخر الدولي البلجيكي ميتشي باتشواي مهاجم بروسيا دورتموند المعار من تشيلسي الإنجليزي من قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) بإيقاف التحقيق في هتافات عنصرية من جماهير أتلانتا الإيطالي ضده، واعتبر أن هذه الهتافات كانت في “خياله” فقط.

ورد باتشواي في تغريدة على حسابه في “تويتر” على قرار الاتحاد الأوروبي بعدم التعامل على محمل الجد مع هتافات جماهير أتلانتا، بتقليد أصوات القردة في إشارة إلى باتشواي خلال مباراة الفريقين في الدوري الأوروبي.

وقال باتشواي في تويتر: “هتافات القردة المزعومة ربما تكون “خيالية. إنها مجرد أصوات قردة في المدرجات من يهتم بها”.

« Its just monkey noise who cares ? » ???????????? 2018 guys … — Michy Batshuayi (@mbatshuayi) ٢٩ مارس، ٢٠١٨

وقال الدولي البلجيكي عقب المباراة التي جمعت الفريقين الشهر الماضي: “فبراير 2018 ولا تزال أصوات القردة تدوي في المدرجات.. حقًا؟!”.

واتهم الاتحاد الأوروبي أتلانتا الإيطالي بالعنصرية، لكن مجلس إدارة الاتحاد أعلن، يوم الخميس، أنه قرر “إغلاق الإجراءات التأديبية والتحقيقات التي افتتحت بشأن هذه المباراة”.

وشهدت الملاعب الأوروبية عدة حوادث عنصرية هذا الموسم، حيث أوقف ملعب فيرونا الإيطالي مدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، وأُغلق ملعبه جزئيًا بعد الهتافات العنصرية ضد الفرنسي بليز ماتويدي لاعب وسط يوفنتوس.

كما تعرض نفس اللاعب لهتافات عنصرية في مواجهة كالياري بالدوري الإيطالي، وأصدر بيانًا بعدها يوضح ما حدث خلال المباراة.