باتشواي يسخر من اليويفا بعد تجاهله هتافات عنصرية ضده

سخر الدولي البلجيكي ميتشي باتشواي مهاجم بروسيا دورتموند المعار من تشيلسي الإنجليزي من قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) بإيقاف التحقيق في هتافات عنصرية من جماهير أتلانتا الإيطالي ضده، واعتبر أن هذه الهتافات كانت في “خياله” فقط.

ورد باتشواي في تغريدة على حسابه في “تويتر” على قرار الاتحاد الأوروبي بعدم التعامل على محمل الجد مع هتافات جماهير أتلانتا، بتقليد أصوات القردة في إشارة إلى باتشواي خلال مباراة الفريقين في الدوري الأوروبي.

وقال باتشواي في تويتر: “هتافات القردة المزعومة ربما تكون “خيالية. إنها مجرد أصوات قردة في المدرجات من يهتم بها”.

« Its just monkey noise who cares ? » ???????????? 2018 guys …

