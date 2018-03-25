باريس سان جيرمان يطارد فوزي غلام

يسعى باريس سان جيرمان الفرنسي إلى الحصول على توقع المدافع الجزائري فوزي غلام في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وأوضحت صحيفة “فرانس فوتبول” اليوم الأحد، أن باريس سان جيرمان انضم إلى ناديي مانشستر يونايتد وليفربول الساعيين إلى ضم لاعب نادي نابولي الإيطالي.

وعاد فوزي غلام (27 عامًا) إلى التدريبات قبل أسبوع، بعد أن غاب عن الملاعب منذ نوفمبر الماضي بسبب إصابتين قويتين في الركبة.

وأوضحت “فرانس فوتبول” أن باريس سان جيرمان يريد استغلال علاقته الجيدة مع نابولي بالتعاقد مع فوزي غلام، مستغلًا تعاقده مع إدينسون كافاني (2013) وإزيكوييل لافيتزي (2012).

وأضافت الصحيفة أن غلام قد يفضّل الدوري الإنجليزي، حيث أن ليفربول من أشد المعجبين باللاعب، كما أن الريدز بحاجة إلى لاعب يشغل الجانب الأيسر من الملعب.

هذا وأشارت الصحيفة إلى العلاقة الجيدة بين جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد، ووكيل اللاعبين خورخي منيديز، وهو وكيل أعمال فوزي غلام، الأمر الذي قد يسهل نجاح الصفقة.

وانتقل فوزي غلام إلى نابولي العام 2014 قادمًا من سانت إيتيان الفرنسي مقابل 5 ملايين يورو، ويرتبط مع الفريق بعقد حتى العام 2022.