رسميًا.. نهائي كأس إيطاليا بين يوفنتوس وميلان 9 مايو المقبل

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إقامة المباراة النهائية لبطولة الكأس المحلية في 9 مايو/ أيار المقبل، دون تعديل على موعد إقامتها.

ووفقًا لبيان منشور على موقع الاتحاد المحلي للعبة على شبكة الانترنت، “وصول يوفنتوس إلى أدوار متقدمة في بطولة دوري أبطال أوروبا لن يتسبب في تعديل موعد المباراة، كما حدث عامي 2015 و2017”.

وستجمع المباراة النهائية لكأس إيطاليا بين فريقي يوفنتوس واي سي ميلان، على ملعب “الأولمبيكو” بالعاصمة روما.

وتأهل ميلان إلى المباراة النهائية لكأس إيطاليا، بعد التغلب على لاتسيو في الدور نصف النهائي، بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5-4 بعد نهاية مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل السلبي.

أما يوفنتوس فتفوق على أتلانتا في نصف النهائي، وتغلب عليه بهدفين دون رد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.