أتلانتا يبلغ قبل نهائي كأس إيطاليا على حساب نابولي (فيديو)

واصل أتلانتا تألقه هذا الموسم وفاز 2-1 على نابولي متصدر الدوري الإيطالي ليتأهل إلى قبل نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

ونجح أتلانتا، الذي حقق نجاحه الكبير الوحيد سابقًا عندما أحرز لقب الكأس في 1963، في الوصول أيضًا إلى دور 32 بالدوري الأوروبي ويحتل المركز التاسع بالدوري الإيطالي.

وأجرى نابولي تغييرات في التشكيلة الأساسية وجلس دريس ميرتنز ولورينتسو إنسيني على مقاعد البدلاء ولم يظهر الفريق بمستواه المعروف عنه من اللعب بأسلوب هجومي سلس.

وتقدم أتلانتا بهدف بعد مرور خمس دقائق من الشوط الثاني عن طريق تيموتي كاستاني الذي سدد الكرة من مدى قريب بعدما تابع كرة سددها زميله أندرياس كورنيليوس واصطدمت بمدافع وغيرت اتجاهها.

وأضاف غوميز الهدف الثاني بشكل رائع في الدقيقة 81 بعدما توغل من ناحية اليسار وراوغ منافسه فلاد كريكيش وسدد كرة لا تصد داخل مرمى الحارس لويجي سيبي.

وقلص ميرتنز، الذي شارك في الشوط الثاني، الفارق بعد ثلاث دقائق لكن أتلانتا، الذي تفوق على نابولي ذهابًا وإيابًا في الدوري الموسم الماضي، حافظ على تفوقه.

#أتلانتا فعلها وأقصى #نابولي من ربع نهائي #كأس_إيطاليا بالفوز 2-1 ليضرب موعداً في نصف النهائي مع الفائز من لقاء #يوفنتوس_تورينو

شاهد أهداف اللقاء#أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/R56VUHndVs — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٢ يناير، ٢٠١٨

وسيلعب أتلانتا في مباراتي ذهاب وإياب في الدور قبل النهائي مع يوفنتوس حامل اللقب أو تورينو.

ويلتقي يوفنتوس وتورينو غدًا الأربعاء، وتقام المواجهة الأخرى في قبل النهائي بين ميلانو ولاتسيو.