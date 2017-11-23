بتهمة الاغتصاب.. حكم بسجن البرازيلي روبينيو 9 سنوات

قضت محكمة مدينة ميلان الإيطالية بحبس اللاعب البرازيلي روبينيو، لاعب أتلتيكو مونيرو الحالي، مدة 9 سنوات بتهمة الاعتداء الجنسي على فتاة مراهقة.

تعود الواقعة إلى يناير 2013، عندما كان روبينيو (33 عامًا) لاعبًا في صفوف ميلان، حيث تواجد اللاعب في أحد الملاهي الليلية رفقة 5 من أصدقائه، واعتدوا على فتاة ألبانية تبلغ من العمر 22 عامًا.

ومثّل روبينيو أندية ريال مدريد وسانتوس ومانشستر سيتي، في حين ارتدى قميص ميلان في الفترة بين 2010 و2014، خاض خلالها 144 مباراة مسجلًا 32 هدفًا وصنع 31 آخر.

يُذكر أن اللاعب عاد إلى موطنه من بوابة أتلتيكو مونيرو منذ موسم 2016، وحتى الآن خاض معهم 66 مباراة وسجل 21 هدفًا وصنع 11 آخر.

واُتهم روبينيو العام 2009 باغتصاب فتاة في إنجلترا في ملهى ليلي، أثناء لعبه في صفوف مانشستر سيتي قبل إثبات براءته في وقت لاحق.