فرانس فوتبول تكشف موعد تسليم الكرة الذهبية

أعلنت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، اليوم الخميس، أن ستعلن الفائزة بجائزة الكرة الذهبية العام 2017 في 7 ديسمبر المقبل، في عرض خاص يقدمه دافيد جينولا ويخرجه جيروم ريفون.

ويتنافس 30 لاعبًا على التتويج بالجائزة أبرزهم البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأعلنت المجلة الشهيرة الشهر الماضي أسماء 30 لاعبًا للفوز بالكرة الذهبية لعام 2017 وهم مارسيلو، سيرجيو راموس، لوكا مودريتش، توني كروس، إيسكو، كريم بنزيما وكريستيانو رونالدو من ريال مدريد، وجيانلويجي بوفون وباولو ديبالا من يوفنتوس ولويس سواريز وليونيل ميسي من برشلونة، إلى جانب نيمار وكيليان مبابي وإيدينسون كافاني من باريس سان جيرمان ويان أوبلاك وأنطوان غريزمان من أتلتيكو مدريد وديفيد دي خيا من مانشستر يونايتد وفيليب كوتينيو وساديو ماني من ليفربول بالإضافة إلى ماتس هومليز وروبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونيخ.

كما يتواجد كيفين دي بروين من مانشستر سيتي وإيدين هازارد ونغولو كانتي من تشيلسي ودريس ميرتنيز من نابولي بالإضافة إلى هاري كين من توتنهام وراداميل فالكاو من موناكو وبيير إيميريك أوباميانغ من بوروسيا دورتموند، وليوناردو بونوتشي من ميلان، إيدين دجيكو من روما.