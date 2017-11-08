دي روسي: الحماس وحده لا يكفي لتأهل إيطاليا لكأس العالم

يؤمن دانييلي دي روسي لاعب وسط إيطاليا أن العبارات المكررة مثل بذل 110 في المئة من الجهد، والتماس دعم الجماهير لن تساعد في تخطي السويد في ملحق تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2018.

وأقر دي روسي (34 عامًا) أن الفشل في بلوغ النهائيات في روسيا سيكون نقطة سوداء في مسيرته، وشدد على أن الحماس المفرط قد لا يضمن الاستمرار في الظهور بكأس العالم في كل النسخ منذ 1962.

وستلعب إيطاليا مرتين ضد السويد في مواجهة فاصلة بعدما احتلت المركز الثاني في مجموعتها خلف إسبانيا، وبسبب تراجع مستواها مؤخرًا تتطلع جماهيرها ووسائل الإعلام إلى الملحق بخوف شديد.

وقال دي روسي الفائز بكأس العالم 2006 للصحفيين اليوم الأربعاء:”سنخوض مباراتين ولا يمكن أن نرتكب أي أخطاء”.

وأضاف قائد روما:”التوقعات مرتفعة، وبينما يتحدث الجميع عن بذل أقصى جهد حتى النهاية يتطلب الأمر أيضًا الهدوء والتنظيم والانضباط الخططي والركض، وإذا كان الأمر يتعلق بالتعامل مع المباراة كما لو أنها معركة فيمكن لأي شخص أن يلعب في دوري الدرجة الأولى الإيطالي وفي الفريق الوطني، لكننا نحتاج للعب بذكاء وتركيز وخبرة”.

وتابع:”سيكون من غير الملائم مطالبة الجماهير بالإيمان بقدراتنا الآن، فهذا ليس وقتًا مناسبًا، ويتعيّن علينا الفوز”.

وأكد دي روسي، الذي خاض 116 مباراة دولية وشارك في آخر ثلاث نسخ لكأس العالم، أن فكرة الغياب عن النهائيات لم تجل بخاطره.

وواصل:”إذا حدث هذا ستكون وصمة عار في مسيرتي، وبشكل شخصي سيكون من الرائع أن أشارك في كأس العالم للمرة الرابعة، ورغم ذلك لا أعرف إن كنت سألعب دورًا كبيرًا، وكأس العالم بطولة لا يريد أحد أن يفوتها”.

وستقام مباراة الذهاب في الملحق بعد غدٍ الجمعة في ستوكهولم.