سامباولي يرفض ضم هيغواين لمنتخب الأرجنتين

رفض خورخي سامباولي المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني ضم غونزالو هيغواين مهاجم يوفنتوس الإيطالي إلى قائمة منتخب التانغو، من أجل خوض مباراتين وديتين أمام روسيا ونيجيريا.

وانضم كل من لاعب وسط روما الإيطالي والحاصل على الجنسية الإسبانية، دييغو بيروتي، وصانع الألعاب فرناندو بيلوسكي، لاعب سان لورينزو المحلي، إلى قائمة منتخب.

وأعلن الاتحاد الأرجنتيني للعبة اليوم الخميس، القائمة الكاملة التي استدعاها المدرب الذي قرر أيضاً عدم استدعاء هيغواين، ولوكاس بيليا لاعب خط وسط ميلان.

كما شهد الاستدعاء، بالإضافة لبيلوسكي، أسماء لاعبين من الدوري المحلي في بلاد التانغو، ومنهم: داريو بينيديتو، وكريستيان بافون من بوكا جونيورز، وإنزو بيريز المنتقل مطلع الموسم الحالي إلى ريفر بليت قادماً من فالنسيا الإسباني.

وتعد هذه المرة الأولى التي يلتحق فيها بافون ذو الـ21 ربيعاً بمنتخب “الألبيسيليستي”، فيما عاد بيلوسكي للقائمة، ولكنه الاستدعاء الأول في عهد سامباولي، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الإسبانية.

أما بينيديتو فشارك أساسياً في آخر مواجهتين للأرجنتين في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وسيخوض “راقصو التانغو” ودّيتهم الأولى مع روسيا يوم 11 من الشهر الجاري في العاصمة موسكو على ملعب لوجنيكي الذي سيستضيف مبارتيْ افتتاح مونديال 2018 وختامه، بينما يلاقي نيجيريا في الثانية بمدينة كراسنودار الروسية.

وفيما يخص نجم الشبّاك الأول في الأرجنتين، ليونيل ميسي، فتم استدعاؤه لخوض مباراة روسيا فقط، لأنه سيعود إلى برشلونة حيث فضل سامباولي إراحته.