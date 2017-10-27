بسبب النازية.. حرمان بعض جماهير لاتسيو من حضور المباريات

المصدر: د -ب-أ

منعت الشرطة الإيطالية 13 مشجعًا لفريق لاتسيو الإيطالي لكرة القدم من حضور مباريات الفريق، بعدما قاموا بوضع ملصقات تهين آن فرانك ضحية المحرقة النازية، وفريق روما في الملعب الأولمبي الذي يتقاسموه مع منافسهم التقليدي في المدينة.

وذكرت الشرطة، اليوم الجمعة، أن 20 مشجعًا تم التعرف عليهم، ويخضع حاليًا 13 منهم للتحقيق بتهمة التمييز العنصري للمواد المعادية للسامية، “والتي يهينونها بسبب محتواها وقدرتها على التحريض على الكراهية العنصرية”.

وبعد مباراة لاتسيو أمام ضيفه كالياري، يوم الأحد الماضي، اكتشفت الملصقات والتي تُظهر فرانك ترتدي قميص فريق روما بجانب إهانات معادية للسامية والمثليين تجاه جماهير روما.

وأثار هذا التصرف الغضب في إيطاليا وفي العالم الرياضي.

وذكرت الشرطة أن المشجعين تم حرمانهم من المباريات لفترة من خمس إلى ثماني سنوات.

وتعهد كلاوديو لوتيتو، رئيس نادي لاتسيو، بتنظيم رحلات دراسية لمعسكر “اوشفيتز” وشراء الزهور في بادرة اعتذار للمعبد اليهودي في روما.

وارتدى لاعبو الفريق أيضًا قمصانهم التي طُبعت عليها صورة لفرانك في مباراة الفريق أمس الأول الأربعاء أمام بولونيا.