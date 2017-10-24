إنتر ميلان يعبر سامبدوريا ويعتلي صدارة ترتيب الدوري الإيطالي مؤقتًا (فيديو)

المصدر: د -ب-أ

اعتلى فريق إنتر ميلان صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم مؤقتا بعد فوزه على ضيفه سامبدوريا 3 /2 اليوم الثلاثاء في المرحلة العاشرة من المسابقة.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 26 نقطة في الصدارة بفارق نقطة واحدة أمام نابولي الذي تراجع للمركز الثاني ولكن ما زال بإمكانه العودة للصدارة عبر الفوز على مضيفه جنوه غدا الأربعاء.

وتجمد رصيد سامبدوريا عند 17 نقطة ليبقى في المركز السادس.

الدوري الإيطالي | انتر ميلان 1 × 0 سامبدوريا | هدف اول انتر ميلان HD حسابي الأساسي : @FAHADHD24_ pic.twitter.com/lLp0RBLHP5 — منتهك الحقوق (@TVFAHAD24) ٢٤ أكتوبر، ٢٠١٧

الدوري الإيطالي | انتر ميلان 2 × 0 سامبدوريا | هدف الثاني انتر ميلان HD ايكاردي حسابي الأساسي : @FAHADHD24_ pic.twitter.com/ca8mdu7bRv — منتهك الحقوق (@TVFAHAD24) ٢٤ أكتوبر، ٢٠١٧

الدوري الإيطالي | انتر ميلان 3 × 0 سامبدوريا | هدف الثالث انتر ميلان HD ايكاردي ايضا حسابي الأساسي : @FAHADHD24_ pic.twitter.com/gmJWIDG0Gn — منتهك الحقوق (@TVFAHAD24) ٢٤ أكتوبر، ٢٠١٧

الدوري الإيطالي | انتر ميلان 3 × 1 سامبدوريا | هدف الاول سامبدوريا HD حسابي الأساسي : @FAHADHD24_ pic.twitter.com/tfy2atdnkF — منتهك الحقوق (@TVFAHAD24) ٢٤ أكتوبر، ٢٠١٧

الدوري الإيطالي | انتر ميلان 3 × 2 سامبدوريا | هدف الثاني سامبدوريا HD حسابي الأساسي : @FAHADHD24_ pic.twitter.com/vtxrpGIhvl — منتهك الحقوق (@TVFAHAD24) ٢٤ أكتوبر، ٢٠١٧

وافتتح المدافع السلوفاكي ميلان سكرينيار التسجيل لإنتر ميلان في الدقيقة 18 ثم تكفل المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي بتسجيل الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 32 و54.

ويتصدر إيكاردي قائمة هدافي الموسم الحالي من الدوري الإيطالي برصيد 11 هدفا خلال عشر مباريات.

وسجل المهاجم البولندي الشاب ديفيد كوفناسكي والمهاجم الإيطالي المخضرم فابيو كوالياريلا هدفي سامبدوريا في الدقيقتين 64 و85.

وحقق إنتر ميلان فوزه الثامن هذا الموسم مقابل تعادلين ودون أي هزيمة فيما خسر سامبدوريا للمرة الثانية مقابل خمسة انتصارات وتعادلين وتتبقى له مباراة مؤجلة مع روما.