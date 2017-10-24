the best.. شباب الجميلة زيتا غونز وفستان ليلى آنا يخطفان الأضواء في حفل توزيع جوائز الفيفا (صور)

لفتت الممثلة الشهيرة كاثرين زيتا غونز، الأنظارَ خلال حضورها حفل الاتحاد الدولي (الفيفا) لتوزيع جوائزه للأفضل هذا العام؛ بفضل أناقتها وسحرها ومحافظتها على جمالها، رغم بلوغها 48 عاما.

وبدت زيتا غونز بوجه نضر وشاب للغاية، وجسد ممشوق أظهرت منه أكثر مما أخفت؛ حينما ارتدت فستانا مفتوحا من عند ساقيها.

ولدى الفنانة الويلزية وزوجة الممثل مايكل دوغلاس، طفلان أكبرهما ديلان 17 عاما وبدأ خطواته الأولى في عالم الموسيقى والفن، وكاريس تبلغ من العمر 14 عاما بدأت في متابعة عالم الأزياء.

وحضرت ممثلة هوليوود الشهيرة إلى لندن؛ لتشارك المهاجم السابق دييغو فورلان في تقديم جائزة “بوشكاش” لأفضل هدف؛ والتي حصدها الفرنسي أولفييه جيرو مهاجم آرسنال.

وبدت كاثرين من دون استخدام مستحضرات تجميل بل على العكس بدت طبيعية ودون تكلف، وأجرت العديد من الحوارات أثناء مرورها على السجادة الخضراء، قبل بدء الحفل وتحدثت في أمور كرة القدم والفن أيضا.

وعلقت كاثرين على فضيحة هارفي واينشتاين منتج الأفلام الشهير الذي تحرش بالعديد من نجمات هوليوود ومارس الجنس مع بعضهن، لكنها نفت أن يكون واينشتاين راودها عن نفسها وتمنت أن تكون هذه الفضيحة نهايته للأبد.

ليلى آنا لي

واختارت البرازيلية الأصل والبريطانية الجنسية، ليلى آنا لي (34 عاما) مقدمة الحفل ارتداء فستان أزرق أنيق، ظهرت به خلال الحفل الذي أقيم في لندن، خلال توزيع جوائز الفيفا للأفضل.

وأثارت مقدمة البرامج الشهيرة، والتي قدمت حفل افتتاح أولمبياد لندن 2012 الكثير من الضجة خلال الحفل بسبب فستانها عاري الظهر تماما.

وتعتبر آنا لي من المؤثرات في مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ يتابعها أكثر من 30 ألفا على انستغرام ، كما أنه لها ميول كروية كبيرة إذ زارت “كامب نو” ملعب برشلونة في أغسطس/آب الماضي، وارتدت قميص النادي الكتالوني، والتقطت صورة سيلفي في المنطقة الإعلامية وخلفها إرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق.

وكانت هذه الزيارة بمناسبة إقامة مباراة ودية بين برشلونة وتشابكونيسي البرازيلي، الذي توفى كل لاعبيه في تحطم طائرة فوق غابات كولومبيا العام الماضي، وجاء حضور آنا لي لكونها ذات أصول برازيلية.

وجاء اختيار كاثرين زيتا غونز وآنا لي، للحضور والمشاركة في حفل جوائز الفيفا، لإضفاء الطابع البريطاني والإنجليزي على الحفل، فضلا عن أنهما من مشاهير العالم ولهما جماهير في مجالاتهما ولا يقتصر نجاحهما على المملكة المتحدة فقط.