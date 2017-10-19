ميلان يكتفي بالتعادل أمام آيك أثينا اليوناني ويتصدر مجموعته بالدوري الأوروبي

اكتفى ميلان الإيطالي بالتعادل السلبي مع ضيفه آيك أثينا اليوناني في المجموعة الرابعة للدوري الأوروبي، فيما تغلب رييكا الكرواتي 3 / 1 على مضيفه أوستريا فيينا النمساوي.

وتصدر ميلان المجموعة برصيد سبع نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه أيك، فيما احتل رييكا المركز الثالث بثلاث نقاط، وتراجع أوستريا فيينا للمركز الأخير بنقطة واحدة.

وفي المجموعة الخامسة، تغلب أتالانتا الإيطالي 3 / 1 على ضيفه أبولون ليماسول القبرصي، فيما واصل إيفرتون نتائجه المخيبة عقب خسارته 1 / 2 أمام ضيفه ليون الفرنسي.

وارتفع رصيد أتالانتا إلى سبع نقاط في الصدارة، بفارق نقطتين أمام ليون صاحب المركز الثاني، في حين تجمد رصيد أبولون عند نقطتين في المركز الثالث، وظل إيفرتون في المؤخرة برصيد نقطة واحدة، لتتقلص حظوظه كثيرا في الاستمرار بالبطولة.

وباتت الأمور معقدة تماما في المجموعة السادسة، عقب تعادل شيريف تيراسبول المولدوفي مع لوكوموتيف موسكو بهدف لمثله، وزلين التشيكي مع ضيفه كوبنهاغن الدنماركي بالنتيجة ذاتها.

ومازالت الفرق الأربعة تمتلك حظوظا وفيرة في التأهل للدور التالي، حيث ظل لوكوموتيف في الصدارة برصيد خمس نقاط، فيما احتل كوبنهاغن المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على شيريف تيراسبول، صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في نفس الرصيد، وقبع زلين في قاع الترتيب بنقطتين.

وواصل ستيوا بوخارست الروماني انطلاقته القوية، بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي، بتغلبه 2 / 1 على مضيفه هبوعيل بئر السبع الإسرائيلي في المجموعة السابعة، التي شهدت أيضا فوز لوجانو السويسري 3 / 2 على ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي.

وحافظ ستيوا على صدارته للمجموعة، بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط، فيما احتل لوجانو المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على فيكتوريا بلزن وهبوعيل، صاحبي المركزين الثالث والرابع على الترتيب، المتساويين معه في نفس الرصيد.