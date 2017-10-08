بيرلو يعلن موعد اعتزاله كرة القدم رسميًا

أعلن الإيطالي أندريا بيرلو، لاعب نيويورك سيتي الأمريكي، موعد اعتزاله كرة القدم.

وقال بيرلو في مقابلة مع صحيفة “لاغازيتا ديللو سبورت” الإيطالية: “بالنسبة لمستقبلي، في ديسمبر/ كانون الثاني ينتهي عقدي وأرى أن الوقت قد حان للاعتزال، فكل يوم أعاني من مشاكل بدنية ولا أستطيع التدريب بأفضل صورة ممكنة أو القيام بالأمور العادية، في سني لا أظن أنني قادر على الاستمرار”.

وانضم بيرلو إلى نيويورك سيتي في 2015، بعد خسارة دوري أبطال أوروبا في النهائي أمام برشلونة الإسباني.

وأضاف: “يوفنتوس فريق قوي هذا الموسم حتى بعد رحيل ليوناردو بونوتشي وداني ألفيس، فهناك أكثر من لاعب مميز ولديهم القدرة على الفوز بالدوري وحتى دوري أبطال أوروبا”.

وتابع: “أنطونيو كونتي، المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي، يهتم بالتفاصيل، يستطيع إقناع اللاعبين بأفكاره بسهولة، وبالنسبة لي محاضرة 20 دقيقة معه أفضل من فيديو مطول أشاهده لـ3 أيام، كما أنه يتطور كثيرًا ويحسن من أفكاره وطريقة اللعب”.

وحقق كونتي الدوري الإنجليزي مع تشيلسي في أول مواسمه وقاد البلوز للعودة لبطولة دوري أبطال أوروبا بعد غياب موسم كامل.

واختتم: “انتقادات بونوتشي مع ميلان ليست في محلها، فمن الطبيعي للاعب حينما ينتقل لفريق وبيئة جديدة أن يواجه بعض الصعوبات، لكن البعض كان يتوقع أنه سيقوم بكل شيء حتى تسجيل الأهداف وصناعتها بعد الانضمام للروسونيري”.

وانضم بونوتشي إلى ميلان في صفقة غير متوقعة مقابل 40 مليون يورو خلال سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة.