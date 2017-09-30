إنتر ميلان يضع خافيير باستوري هدفًا في الشتاء المقبل

يغيب الأرجنتيني خافيير باستوري عن صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد إصابة في عضلات الساق ،خلال تواجده مع منتخب بلاده، وهي الإصابة التي دفعته للسفر إلى مدريد ؛لعرضها على طبيب مختص، وقد يسافر أيضًا إلى الصين؛ بحثًا عن العلاج من خلال طبيب برازيلي في فريق شنغهاي.

ويعد النجم الأرجنتيني البالغ من العمر “28 عامًا”، من اللاعبين المهمين في الفريق الفرنسي، لكن تقارير إعلامية فرنسية أكدت اهتمام فريق إنتر ميلان بخدماته، حيث يستعد لتقديم عرض لضمه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويملك إنتر ميلان مديره التقني لوتشانو سباليتي القدرة على إقناع الدولي الأرجنتيني لأنه كان وراء جلبه من الأرجنتين نحو أوروبا ونقله لفريق باليرمو الإيطالي حيث تألق في صفوفه، ودفع باريس سان جيرمان للتعاقد معه صيف 2011 مقابل 41 مليون يورو وهي أول صفقة كبرى للفريق الفرنسي.

ويعرف إنتر ميلان أن باريس سان جيرمان في حاجة لبيع بعض اللاعبين المهمين للحصول على مبالغ مالية، تجنبه عقوبات اللعب المالي النظيف بعد صفقاته المدوية الصيف الماضي ،والتي دفعت فرق أوروبية كبرى للمطالبة بعقابه.

ويعد باستوري برفقة مواطنه أنخل دي ماريا والألماني جوليان داكسلر الثلاثي المرشح للبيع مقابل مبالغ مهمة تغطي صفقات نيمار وكيليان مبابي وتجنب باريس سان جيرمان عقوبات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.