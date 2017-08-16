كوتينيو يعلن العصيان في ليفربول من أجل برشلونة

يبدو أن اللاعب البرازيلي فيلبي كوتينيو لن يتراجع عن حلمه بالانضمام لصفوف برشلونة الإسباني، بعد أن ألقى بكل أوراقه من أجل تحقيق هدفه بارتداء قميص النادي الكتالوني.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، اليوم الأربعاء، إن كوتينيو بعد أن تقدم بطلب رسمي لإدارة ليفربول للإنجليزي يوم الجمعة الماضي للسماح له بالرحيل مطالبا إياه بمتابعة مفاوضاته مع برشلونة، اتخذ اللاعب البرازيلي خطوة جديدة للأمام في هذا الصدد.

وأوضحت الصحيفة، أن كوتينيو أبلغ مدربه في ليفربول، الألماني يورغن كلوب، بأنه لا يفكر في ارتداء قميص النادي الإنجليزي مرة أخرى.

ورغم المخاطرة التي قد تكلفه عدم المشاركة ببطولة كأس العالم، قرر كوتينيو التضحية بكل شيء من أجل عدم تفويت فرصة الانضمام لبرشلونة.

وأوضحت “موندو ديبورتيفو” أن كوتينيو، الذي وصل إلى ملعب “آنفيلد آرينا”، معقل ليفربول، عام 2013 وخاض مع النادي الإنجليزي طوال خمسة مواسم 180 مباراة وسجل 42 هدفا، يرى أنه خلال تلك الفترة أظهر إخلاصا واحتراما كبيرين لليفربول وجماهيره.

ولذلك، اتخذ كوتينيو، بعد أن تقدم بطلب رسمي لإدارة ليفربول، خطوات تصعيدية، وأبدى استعداده بمتابعة المباريات من المدرجات خلال الموسم الجديد إذا لم يسمح له ناديه بالرحيل كما يرغب.

يذكر أن اللاعب الدولي البرازيلي لم يشارك، أمس الثلاثاء، في لقاء فريقه أمام هوفنهايم الألماني في الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أوروبا بداعي معاناته من إصابة في الظهر، وهو ما اعتبره البعض إنذار أول من اللاعب تجاه ناديه.