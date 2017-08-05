مايكل أوين يتوقع نجاح محمد صلاح في ليفربول

أكد مايكل أوين نجم ليفربول الإنجليزي الأسبق، أن المصري محمد صلاح، سيكون أهم الصفقات وأكثرها تأثيرًا في الدوري الإنجليزي، خلال موسم 2017/2018.

ونقل الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي عن أوين قوله: “محمد صلاح لم يحصل على فرصة كافية مع تشيلسي ولكنه قضى فترة عظيمة في روما وفيورنتينا، وأعتقد أنه سيكون مؤثرًا بشكل كبير على زيادة قوة هجوم ليفربول، أتوقع أن يمنحهم مركزًا متقدمًا الموسم المقبل”.

وأضاف لاعب ريال مدريد ومانشستر يونايتد سابقًا: “تشيلسي قادر على الحفاظ على اللقب بعد الصفقات الجديدة، ومانشستر سيتي تعاقد مع لاعبين متميزين في الخط الخلفي، لكن مشكتله أنه لا يحقق الفوز عندما يكون الأداء سيئًا، مانشستر سيتي قد يكون بين الأربعة الكبار، وقد نشهد تراجع توتنهام، وكذلك آرسنال حال تخليه عن أليكسيس سانشيز”.

وانتقل صلاح إلى ليفربول قادمًا من روما الإيطالي مقابل 42 مليون يورو.

وسجل صلاح 34 هدفًا وصنع 24 خلال 83 مباراة مع روما، وسبق له اللعب مع تشيلسي، لكنه اكتفى بتسجيل هدفين وصناعة 4 في 19 مباراة.