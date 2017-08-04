سندرلاند يبدأ موسمه بتحية روح الطفل الشجاع (صور)

بدأ سندرلاند مشواره في دوري الدرجة الثانية الإنجليزية يوم الجمعة بالوقوف دقيقة صمت تحية من أجل الطفل برادلي ليوري الذي وافته المنية الشهر الماضي عن ست سنوات بعد صراع طويل مع السرطان.

وخسر الطفل المحب لسندرلاند والذي اعتبره البعض أيقونة النادي الموسم الماضي رغم هبوطه إلى التشامبيونشيب معركته مع السرطان وفارق الحياة الشهر الماضي.

وحرص سندرلاند على تحية الطفل المحبوب الذي أصيب بنوع نادر من السرطان أنهى حياته القصيرة قبل مواجهة ديربي كاونتي على ملعب “النور” في افتتاح المسابقة.

وحضر جيرمين ديفو مهاجم سندرلاند السابق وبورنموث الحالي والصديق المقرب للطفل الراحل وارتدى قميص إنجلترا في محاولة منه للمشاركة في تقديم تحية لروح الطفل الشجاع.

ووقف كل من في الملعب قبل المباراة وأثناء عرض صور للطفل على شاشات الاستاد وصفق الجميع لمدة دقيقة بينما كانت تعرض الشاشات لقطات مصورة لبرادلي.

وظهر برادلي في ملعب سندرلاند في عدة مناسبات وخصص النادي إيراد بعض مبارياته له من أجل مساعدة أسرته في تكاليف علاجه.

كما حرص لاعبو تشيلسي خلال مواجهة سندرلاند الموسم الماضي على مشاركة الطفل في تسجيل هدف في مرمى بطل الدوري بينما كان يرتدي قميص سندرلاند الذي كان يعشقه.

وحرص العديد من نجوم كرة القدم الإنجليزية على تقديم واجب العزاء عند وفاة الطفل الذي شغل الأوساط الكروية لفترة طويلة.