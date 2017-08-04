إصابة الفخذ تبعد لالانا عن ليفربول شهرين

تأكد غياب آدم لالانا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي لمدة شهرين بسبب إصابة في الفخذ.

وتعرض لالانا للإصابة يوم الأربعاء الماضي خلال مشاركته أمام أتلتيكو مدريد في المباراة النهائية لبطولة كأس أودي الودية.

وقال يورغن كلوب المدير الفني للموقع الرسمي للنادي على الإنترنت “بالتأكيد هذه أخبار لم نكن نريدها”.

وأضاف ” للأسف، الإصابة تعني أن لالانا سيغيب شهرين، وليس أسبوعين، لذلك أعتقد أن بإمكاننا أن نعتبر أن لالانا لن يدخل في حساباتنا خلال شهري آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر”.

وتابع “سوف نراقب وننتظر ونرى، إنه شاب لديه أسلوب من الطراز العالمي لكل شيء احترافي، ودائما ما يعود في أوقات جيدة من الإصابة منذ وجودي هنا، لذلك سنرى ما سيحدث”.