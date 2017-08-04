ليستر سيتي يحسم صفقة المهاجم إيهياناتشو من مانشستر سيتي

أعلن نادي ليستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم حسم صفقة التعاقد مع المهاجم كيليتشي إيهياناتشو من مانشستر سيتي، في صفقة تردد أن قيمتها بلغت 25 مليون جنيه إسترليني (27.6 مليون يورو).

ووقّع اللاعب النيجيري، البالغ من العمر 20 عامًا والذي سجل 21 هدفًا في 64 مباراة بقميص مانشستر سيتي، عقدًا لمدة 5 أعوام مع ليستر سيتي.

وقال إيهياناتشو في تصريحات لموقع نادي ليستر سيتي على الإنترنت: “هو أمر جيد، وأنا سعيد أن أصبح جزءًا من هذا الفريق”.

وأضاف: “أدرك طموح الفريق، وعندما تحدثت مع المدير الفني، أطلعني على ما يفترض بي تقديمه من أجل المساعدة في تحقيق أهداف الفريق، اقتنعت وأشعر بالسعادة لتواجدي هنا”.

ومن جانبه، قال كريغ شكسبير المدير الفني لليستر سيتي: “إن إيهياناتشو لاعب موهوب للغاية.. ونتابع تطوره منذ فترة، لذلك نعرف الإمكانيات التي سيضيفها إلى الفريق.”

وأضاف: “إنه لاعب شاب ومتحمس ويبدو مستعدًا للمرحلة المقبلة في طريق تطوره، ويسعدني أن يحقق ذلك مع ليستر سيتي.”