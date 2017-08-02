مالك آرسنال يثير غضب جماهير ناديه.. تعرف على تفاصيل الأزمة

بدأ ت مجموعة من أنصار فريق آرسنال الإنجليزي في التوقيع على عريضة عبر أحد المواقع المتخصصة تطالب المالك الرئيسي في الفريق الأمريكي ستان كروينك بالرحيل، لكونه أطلق تطبيقًا متخصصًا بالرياضات الدموية عبر شركته الإعلامية، وهو القرار الذي أثار حفيظة المدافعين عن حقوق الحيوانات في بريطانيا.

ويملك الملياردير الأمريكي 67% من الأسهم في آرسنال ورفض عروضًا مغرية لبيع النادي، منها عرضًا للملياردير الروسي عثمانوف، الذي قدم وعودًا بالاستثمار في الفريق وإعادته لقمة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومنذ نهاية الموسم الماضي رفع بعض أنصار الفريق اللندني لافتات تطالب المالك الأمريكي بالرحيل، لكونه لا يهتم سوى بالربح المالي تاركًا الفريق يعاني من البعد عن الألقاب.

وتعتبر العريضة أن الملياردير الأمريكي بإطلاقه قناة للرياضات الدموية لم يعد يملك قيم المالك الرئيسي لفريق بحجم آرسنال، ولا حتى قيم الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يعتبر أحد محتضنيه.

وأكدت إدارة آرسنال أن العريضة لا تعنيها في أي شيء مفضلة عدم الدخول في جدال مع جزء من المشجعين.

ويعرض تطبيق “MyOutdoorTV” برامج مخصصة للرياضات الدموية، بما في ذلك مشاهد لقتل حيوانات مهددة بالانقراض مثل الفيلة الأفريقية.