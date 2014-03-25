الفاتنة الأمريكية تشعل النار بين بيكهام وزوجته

واشنطن - أبدت عارضة الأزياء الأمريكية المثيرة "بريتني بالمر" إعجابها الشديد بديفيد بيكهام نجم ريال مدريد ومانشيستر يونايتد الإنكليزي سابقاً.
وقالت بريتني في حوار لـ "فيتنس جيرلز": "إن ديفيد بيكهام هو أكثر لاعب كرة قدم أثار إعجابي على الإطلاق".
وأضافت الفتاة المثيرة للجدل: "لا أجد لاعب كرة قدم أجمل ولا أكثر أناقة من بيكهام، إنه رجل يملك كل المواصفات الجسدية التي تحلم بها أي امرأة".
يذكر أن تلك التصريحات الطائشة من الفتاة الأمريكية قد تشعل نار الخلاف والغيرة بين بيكهام وزوجته مجدداً، فالأخيرة معروف عنها غيرتها الشديد على النجم الإنكليزي الوسيم.