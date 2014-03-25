الفاتنة الأمريكية تشعل النار بين بيكهام وزوجته

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عارضة الأزياء الأمريكية المثيرة "بريتني بالمر" تدلي بتصريحات طائشة تجاه النجم الإنكليزي الوسيم وتصفه بأنه يملك كل المواصفات الجسدية التي تحلم بها أي امرأة.