صور.. أقراط مارادونا تثير سخرية الإنكليز

لم يكن الإسكتلندي ديفيد مويس مدرب مانشستر يونايتد الوحيد الذي تعرض لسخرية وإهانة الجماهير الإنكليزية عقب خسارته على أرضه بثلاثية نظيفة أمام ليفربول، الأحد، بل تعرض أيضا الأسطورة الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا الذي كان حاضرا في المقصورة لمتابعة المباراة لسخرية الصحافة، بسبب ارتدائه قرطا غريبا في أذنيه.

وسخرت الصحافة البريطانية معلقة على القرط الذي يرتديه مارادونا البالغ من العمر 53عاما بأنه يشبه ألى حد كبير أقراط كانت ترتديها ممثلة في مسلسل شهير أُنتج القرن الماضي.

وحقق ليفربول الفوز بثلاثية في مرمى مانشستر يونايتد سجلها جيرارد ولويس سواريز، وتفاعل مارادونا مع تألق ليفربول وصفق كثيرا لهدف جيرارد الثاني.