مشترو كتاب فيرغسون يطلبون استرداد أموالهم

تعرض ناشرو كتاب السيرة الذاتية للسير لإحراج شديد بعدما ثبت للجميع وجود نحو 45 خطأ معلوماتياً فادحاً وردوا في الكتاب، رغم ما تعرض له الكتاب من تصحيح لغوي ومعلوماتي قبل طرحه، فقد اكتشف بعض القراء العاشقين لمانشستر يوناتيد وكرة القدم هذه الأخطاء وخاطبوا الجهة الناشرة بشأنها.

الكتاب الذي يحمل عنوان "سيرتي الذاتية" ويحمل في صفحاته أسرار وآراء السير فيرغسون طوال الفترة الطويلة التي قضاها مدرباً لمانشستر يونايتد نحو 26 عاماً، أصبح أكثر الكتب مبيعاً في بريطانياً.

ويحتوي الكتاب المكون من 402 صفحة، على الكثير من الأخطاء المعلوماتية التي لجأت معها الشركة الناشرة للرد على القراء والمشترين بأنهم يمكنهم استرداد أموالهم وإرجاع الكتب لأقرب متجر، مع تلافي هذه الأخطاء في الطبعات القادمة.

وأشارت صحيفة "ذا ديلي ميرور" البريطانية إلى أن الرئيس التنفيذي لشركة "هودر أند ستوتون" الناشرة للكتاب، جايمي هودر ويليامز، بعث برسالة لأحد المشترين الذين تساءلوا عن سبب وجود عدد كبير من الأخطاء، وعرض عليه إرجاع ثمن الكتاب.

ومن بين الأخطاء التي سردها فيرغسون في كتابه أن قائد الفريق السابق الإيرلندي روي كين قضى 11 عاماً مع الفريق، والصحيح أنه قضى 12 عاماً، وأن المدافع الهولندي الصلد ياب ستام رحل عن يونايتد إلى روما الإيطالي، لكن الصحيح هو أنه انتقل إلى لاتسيو.

وفي قول لفيرغسون إن ريو فرديناند تألق أمام مانشستر سيتي في نصف نهائي كأس الرابطة الإنكليزية عام 2009، لكن المباراة كانت عام 2010.

كما ذكر في الكتاب أن الويلزي رايان غيغز لعب مباراته الأولى مع الفريق الأول وهو في سن السادسة عشرة وليس في سن السابعة عشرة.