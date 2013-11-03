التعادل يحرم إيفرتون وتوتنهام من المركز الثاني

لندن- أهدر إيفرتون وتوتنهام هوتسبير فرصة التقدم إلى المركز الثاني في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم بعد أن تعادل الفريقين بدون أهداف على ملعب جوديسون بارك.

وقفز توتنهام إلى المركز الرابع برصيد 20 نقطة متأخرا بفارق الأهداف عن تشلسي وليفربول صاحب المركزين الثاني والثالث بينما بقي إيفرتون في المركز السابع وله 19 نقطة متأخرا بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي وساوثامبتون.

وقال اندريه فيلاس بواش مدرب توتنهام: "كانت المباراة صعبة جدا وجيدة، لعبنا بشكل رائع في الشوط الأول وضغطنا على المنافس وكان من المفترض أن نتقدم".

وأضاف: "كان يمكننا التقدم إلى المركز الثاني لكن بالنظر إلى تطلعات إيفرتون فقد كان من المهم الحصول ولو على نقطة".

وقال روبرتو مارتينيز مدرب إيفرتون: "توتنهام فريق جيد جدا ويبذل مجهودا كبيرا عند فقدان الكرة وتسبب في متاعب لنا لكننا إستعدنا إيقاعنا في الشوط الثاني وأصبحت المباراة مفتوحة في ظل رغبة الفريقين في تحقيق الفوز وعدم الإكتفاء بنقطة واحدة".

وإستحوذ توتنهام على الكرة في الشوط الأول وسنحت للفريق مجموعة كبيرة من الفرص لكنه أخفق في هز شباك أصحاب الأرض.

وكان إيفرتون الطرف الأفضل في الشوط الثاني لكنه لم يهدد مرمى توتنهام تقريبا سوى بتسديدة ستيفن بينار لاعب توتنهام السابق.

وأكمل الفرنسي هوجو لوريس حارس مرمى توتنهام المباراة رغم إصطدامه بركبة روميلو لوكاكو في الدقائق الأخيرة.

وتلقى الحارس الفرنسي العلاج في الملعب قبل أن يحتسب الحكم تسع دقائق كوقت بدل ضائع.