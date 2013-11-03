أرسنال يهزم ليفربول وينفرد بصدارة البريمرليغ

عزز أرسنال تصدره للدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه 2-0 على ليفربول ليوسع الفارق مع أقرب منافسيه إلى خمس نقاط، بينما سحق مانشستر سيتي ضيفه نوريتش سيتي 7-0 وفاز مانشستر يونايتد على مضيفه فولهام 3-1.

وتقدم سانتي كازورلا بهدف لارسنال بعدما تابع كرة مرتدة في الدقيقة 19 وأضاف ارون رامسي هدفاً رائعاً لأصحاب الأرض في الدقيقة 59.

وأصبح رصيد أرسنال 25 نقطة من عشر مباريات متقدماً بخمس نقاط على تشيلسي وليفربول صاحبي المركزين الثاني والثالث.

وقدم سيتي الذي استبعد حارسه الدولي جو هارت من التشكيلة الأساسية مباراة قوية على استاد الاتحاد وتقدم 4-0 في الشوط الأول عن طريق برادلي جونسون بطريق الخطأ في مرماه وديفيد سيلفا وماتيا ناستاسيتش والفارو نجريدو في الدقائق 16 و20 و25 و36 على الترتيب.

وأضاف يايا توري الهدف الخامس من ركلة حرة متقنة في الدقيقة 60 قبل أن يسجل سيرجيو اجويرو الهدف السادس بعد 11 دقيقة ثم اختتم ادين جيكو الأهداف بتسديدة أرضية في الدقيقة 86.

وتقدم سيتي إلى المربع الذهبي بعدما أصبح في المركز الرابع برصيد 19 نقطة متقدماً بفارق الأهداف على ساوثامبتون الذي تعادل 1-1 مع ستوك سيتي وتوتنهام هوتسبير الذي سيلعب مع ايفرتون الأحد.

وسجل ستوك عن طريق الحارس اسمير بيجوفيتش بعد مرور 14 ثانية بتسديدة قوية من منطقة جزائه ليحرز أحد أسرع أهداف المسابقة، قبل أن يتعادل ساوثامبتون بواسطة جاي رودريجيز بضربة رأس في الدقيقة 42.

وتمكن مانشستر يونايتد من تحقيق فوزه الثالث في آخر أربع مباريات بالدوري بعدما تفوق 3-1 على فولهام مستفيداً من بداية مثالية.

وتقدم يونايتد بثلاثة أهداف في أول 22 دقيقة عن طريق انطونيو فالنسيا وروبن فان بيرسي ووين روني لكن فولهام قلص الفارق وسجل هدفه الوحيد بواسطة الكسندر كاتشانيكليتش في الدقيقة 65.

وأصبح رصيد مانشستر يونايتد 17 نقطة وصعد إلى المركز الثامن متأخراً بنقطة واحدة عن ايفرتون صاحب المركز السابع.

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