فينغير: أرسنال وليفربول مرشحان للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز

لندن – (خاص) من نورالدين ميفراني

تحدث الفرنسي أرسين فينغير في ندوة صحفية عن اللقاء المرتقب بين فريقه أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز وفريق ليفربول الثالث في قمة الجولة العاشرة، وأكد أنه لقاء بين فريقين مرشحين للفوز باللقب في نهاية الموسم.

و قال فينغير: "الفريقان مرشحان للفوز باللقب، فهناك 4 أو 5 فرق بإمكانها الفوز في نهاية الموسم، لكن في الوقت الحالي الترتيب ليس مهماً".

وبدأ أرسنال الموسم بهزيمة بالميدان أمام أسطون فيلا قبل أن يحقق 7 انتصارات وتعادل منحه صدارة الدوري برصيد 22 نقطة بفارق نقطتين عن تشيلسي وليفربول الذي يقدم موسماً جيداً.

وخسر أرسنال على ملعب الإمارات في آخر لقاءين الأول في دوري أبطال أوروبا أمام بروسيا دورتمند والثاني أمام تشيلسي في كأس الرابطة الإنجليزية، ولكن المدرب أكد أنه مطمئن وقال: "إنها مرحلة صعبة ومهمة لكني مطمئن لأني واثق من قدرة لاعبي فريقي على تسييرها".

و قال المدرب الفرنسي إنه تعلم كثيراً من المرحلة التي كان فيها الفريق يعاني وكان عليه الفوز بكل اللقاءات للصعود في الترتيب وأضاف: "عرفت خلال تلك المرحلة أنّ لاعبي فريقي أقوياء ويملكون الرغبة لتحقيق الفوز".