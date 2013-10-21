فيرغسون: مويس أهم شخص في مانشستر يونايتد

إرم – (خاص) من أحمد نبيل

أكد السير أليكس فيرغسون أنه يقدر الحقيقة القائلة بأن مانشستر يونايتد يعتبر أن منصب المدير الفني هو أهم شخص داخل النادي.

وفي مقابلة حصرية مع قناة النادي قبيل إطلاق مذكراته الخاصة هذا الأسبوع، تحدث المدير الفني السابق ليونايتد عن العديد من الموضوعات ، أبرزها ثقته في أن ديفيد مويس سوف يستفيد من الدعم الكبير الذي يقدمه له النادي وذلك في إطار سعيه لفرض أسلوبه الخاص في ”أولد ترافورد“.

وقال فيرغسون: ”دائمًا ما أتذكر ما كنت أقوله للإدارة في عهد ديفيد غيل أننا يجب أن نتذكر دائمًا أن المدير الفني هو أهم شخص في النادي، وسوف يكون المدير الفني كذلك، سواء كان هو أليكس فيرغسون، ديفيد مويس أو مات بازبي. الشخص الأكثر أهمية في النادي هو المدير الفني ويجب أن يكون له قدسيته طوال الوقت. ولكي أكون منصفًا، فقد التزم النادي طوال الوقت بهذا الاعتقاد الراسخ والذي ينص على أن المدير الفني هو الشخص الأكثر أهميةطز

وكان السير الذي افتتح مؤخرا طريقا باسمه إلى جوار ”أولد ترافورد“ قد نفى مؤخرا نيته العودة للتدريب سواء يونايتد أو أي ناد آخر، مؤكدا استمتاعه بالاعتزال، وأضاف ”أعتقد أن الحل بالنسبة لديفيد مويس هو ليس السعي للقيام بشيء ما سواء كان أفضل أم لا ولكن ينبغي عليه الحفاظ على ما سار النادي عليه على مدار الـ20 عامًا الماضية وأن يواصل النجاح. الفوز بأحد الألقاب في بطولة الدوري ليس بالأمر الهين لأنه يمكنك القول بأن هناك ستة فرق تصارع من أجل الفوز باللقب“.

وقال فيرغسون ”بالنسبة لديفيد، فإن الفوز بأي بطولة سوف يكون إنجازًا رائعًا. لا يهم نوع البطولة – سواء كان كأس الرابطة، كأس الاتحاد، بطولة أوروبا أو بطولة الدوري، لقد كان لدينا أولويات واضحة دائمًا وديفيد يدرك ذلك تمامًا وآمل أن يتمكن من تحقيق هذه الأولويات“.

وأضاف ”يحصل مويس على دعم كبير في النادي ويتميز يونايتد بأنه أحد أفضل الأندية في مجال الإدارة. لا يوجد أدنى شك في هذه الحقيقة. كل ناد يكون في حاجة إلى قليل من الحظ وآمل أن يكون الحظ حليفًا لنا“.

واختتم السير حديثه قائلا: ”لقد قلت ذلك في مرات عديدة: الحافلة راحلة. وإن لم تكن على متنها فسوف تتخلف عن الجميع وهو ما ينطبق على المدير الفني كذلك. أعتقد أنني التزمت بهذا الأمر تمامًا، لاسيما خلال العقد الأخيرة من مسيرتي التدريبية.“