يانوزاي المسلم: مانشستر يونايتد سيجعلني أفضل لاعب في العالم

القاهرة - (خاص) من أحمد نبيل

أشار الشاب عدنان يانوزاي لاعب وسط مانشستر يونايتد المتألق إلى أنه مستعد للاستمرار مع الشياطين الحمر لمدة طويلة لحين أن يصبح أفضل لاعب في العالم.

وسجل المراهق البالغ من العمر 18 عاماً هدفين في مرمى سندرلاند، في أول مباراة يخوضها في الدوري الإنكليزي الممتاز، لفتت إليه الأنظار ما دفع مسؤولي مانشستر يونايتد لتوقع عقد طويل الأمد معه، للاستمرار في "أولد ترافورد" أطول فترة ممكنة.

وينتهي عقد يانوزاي الحالي مع يونايتد في نهاية يونيو/حزيران القادم، ما دفع عمالقة أوروبا يوفنتوس وبرشلونة وكذلك ريال مدريد للسعي للحصول على توقيع الشاب، لكن يبدو أنه مصمم على البقاء في مانشستر يونايتد، والتوقيع على عقد جديد يبقيه مع حامل لقب البريميرليغ طويلاً.

ويسعى أيضا قطبا آسي ميلان، وإنتر ميلان، وأيضاً مانشستر سيتي للحصول على خدمات اللاعب الذي لم يجدد عقده مع الشياطين الحمر حتى الآن.

كما يحاول ريال مدريد إقناع اللاعب نفسه على ألا يجدد لمانشستر يونايتد ولكي يرحل عن الدوري الإنكليزي نهائياً، لكن التصريح التالي قد يغلق الباب أمام المنافسين.

وقال عدنان للتلفزيون الرسمي في كوسوفو مسقط رأسه: "أنا سعيد في مانشستر يونايتد وأريد أن أقدم ما لدي بنسبة 100% في كل مباراة، أريد أن أساعد الفريق في الفوز بالدوري الممتاز وأصبح أفضل لاعب في العالم".