مروان فلايني يغيب عن مانشستر يونايتد وبلجيكا

لندن - (خاص) من نورالدين ميفراني

أعلن فريق مانشستر يونايتد حامل لقب الدوري الإنكليزي الممتاز أن متوسط ميدانه البلجيكي الجنسية المغربي الأصل مروان فلايني سيغيب عن صوف الفريق عدة أسابيع نتيجة لإجراءه عملية جراحية.

وكان اللاعب قد تعرض لإصابة في المعصم وهو ما جعل مدرب الفريق دافيد مويز يؤكد سابقاً غيابه عن منتخب بلاده بلجيكا، لكن الأخبار كانت أكثر من سيئة حيث من المحتمل أن يغيب اللاعب مدة تصل ما بين 7 أسابيع وشهرين.

وفشل اللاعب الذي انتقل لمانشستر يونايتد في الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي قادماً من إيفرتون في فرض نفسه أساسياً داخل الفريق، بعدما كان المدرب مويز يعول على متوسط ميدان يعرفه جيداً حيث كان وراء جلبه لإيفرتون.

وسيكون المنتخب البلجيكي الخاسر الأكبر من غياب مروان فلايني وهو المقبل على لقاءين حاسمين لبلوغ نهائيات كأس العالم في البارزيل 2014 حيث يواجه كل من كرواتيا الجمعة القادم ثم منتخب ويلز ويكفيه الفوز في أحد اللقاءين لبلوغ النهائيات أو التعادل مع كرواتيا المنافسة المباشرة.

ويغيب عن منتخب بلجيكا أيضا بسبب الإصابة فنيس كومباني مدافع مانشستر سيتي وكيفن ميرالاس لاعب إيفرتون وكريستيان بنتيكي مهاجم أستون فيلا.