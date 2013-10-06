آرسنال يستعيد الصدارة.. وتشيلسي يهزم نوريتش

لندن - عاد آرسنال سريعا إلى صدارة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بعدما تعادل 1-1 مع مضيفه وست بروميتش البيون بفضل هدف جاك ويلشير بينما خسر توتنهام هوتسبير بثلاثة أهداف نظيفة امام وست هام يونايتد الاحد.

واحتاج تشيلسي لهدفين في دقيقتين قرب النهاية من البديلين ايدين هازارد وويليان ليفوز 3-1 على مضيفه نوريتش سيتي ويتقدم للمركز الثالث برصيد 14 نقطة من سبع مباريات بفارق نقطتين وراء ارسنال وليفربول، وبعد أسبوع من الفوز على 2-1 مانشستر يونايتد في معقله قدم وست بروميتش عرضا قويا مرة أخرى في مواجهة ضيفه ارسنال ليتقدم في الدقيقة 42 بعد ضربة رأس قوية لكلاوديو ياكوب.

وأهدر وست بروميتش العديد من الفرص قبل أن يتعادل ارسنال في الدقيقة 63 عندما سدد ويلشير في الشباك من 20 مترا، وانتزع ارسنال نقطة لكن جاره توتنهام سقط على أرضه أمام وست هام، وأحرز ونستون ريد وريكاردو فاز تي ورافل موريسون ثلاثة أهداف في الشوط الثاني ليحقق وست هام انتصاره الثاني فقط هذا الموسم في الدوري تحت قيادة المدرب سام الارديس.

وفي وقت سابق الأحد انتزع تشيلسي الفوز بعدما تقدم في الدقيقة الرابعة عبر اوسكار قبل ان يتعادل انطوني بيلكنجتون لنوريتش في الدقيقة 68، وبدا أن هدف التعادل أعاد تشيلسي إلى أجواء اللقاء وتغيرت الأمور مع نزول هازارد وويليان.

وانطلق لاعبو تشيلسي بسرعة بعد ركلة ركنية لنوريتش ليسدد هازارد كرة قوية فشل الحارس جون رودي في التصدي لها قبل خمس دقائق من النهاية، وبعد دقيقة واحدة ومن هجمة مرتدة أخرى سدد ويليان كرة مباشرة في المرمى ليضمن الفوز لتشيلسي، وخرج اشلي كول الظهير الايسر لتشيلسي من الملعب في الشوط الثاني بعدما بدا أنه أصيب في ضلوعه.

وفاز ساوثامبتون مرة أخرى ليصعد إلى المركز الرابع بعد تغلبه 2-صفر على ضيفه سوانزي سيتي، وافتتح ادم لالانا التسجيل لساوثامبتون في الدقيقة 19 وضاعف جاي رودريجيز تقدم الفريق قبل سبع دقائق من النهاية.

ويملك ساوثامبتون 14 نقطة مثل تشيلسي متقدما بنقطة واحدة على مانشستر سيتي وتوتنهام بينما يحتل يونايتد حامل اللقب المركز التاسع برصيد عشر نقاط.