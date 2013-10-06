عدنان المسلم معشوق الشياطين الحمر الجديد

لندن - استطاع اللاعب البلجيكي المسلم عدنان يانوزاي، الذي لا يتجاوز 17 عاماً من عمره، أن يبهر مدرب الشياطين الحمر والجمهور الإنجليزي على حدّ سواء.

وكان عدنان يانوزاي قد حسم مباراة السبت لصالح فريقه بتحقيقه هدفي الفوز على سندرلاند بنتيجة 2- 1 في ختام مباريات اليوم الأول من الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولفت الشاب البلجيكي ذو الأصول الألبانية الأنظار إليه وخطف الأضواء من كبار نجوم مانشستر يونايتد على رأسهم روبن فان بيرسي وواين روني وآخرون، وتمكن من قيادة الفريق لتحقيق الفوز بعد أن كان متأخراً بهدف نظيف حتى منتصف الشوط الثاني، ليصفه مدربه الاسكتلندي بالموهبة الخاصة والفريدة من نوعها.

وعن توهجه، قال مويس للصحفيين "إن ما فعله يُذكرني بتألق باركلي في بداياته مع إيفرتون، وعدنان بالتأكيد نوعية مختلفة تماماً وهو لاعب موهوب ويُمكن وصفه بالموهبة الخاصة جداً، إنه مستقبل مانشستر يونايتد ونحن سعداء لنجاحه في تسجيل الأهداف الحاسمة، إنه حصل على دفعة معنوية هائلة بتوقيعه على هدفي اليوم، ونحن على يقين بأنه سيكون أفضل في الأسابيع القادمة".

عدنان يانوزاي البلجيكي المسلم لاعب الوسط في مانشستر يونايتد وحامل رقم 44، ولد لأبوين من كوسوفو وألبانيا في مدينة بروسيل العاصمة البلجيكية، في 05/02/1995.

وبدأ عدنان لعب كرة القدم مع نادي اندرلخت البلجيكي لينتقل في مارس/آذار إلى نادي الشياطين الحمر.

لاعب الوسط رقم 44 عدنان يانوزاي