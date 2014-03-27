روني يفشل في حل لغز "مسرح الأحلام"

خسارة مانشستر يونايتد المتكررة على أرضه مسرح الأحلام "أولد ترافورد" باتت لغزاً يستحق الدراسة للبحث عن حل، ففي الوقت الذي يقدم فيه يونايتد أفضل مستوياته في بطولة الدوري الإنكليزي خارج ملعبه، فقد كانت الهزيمة أمام غريمه وجاره مانشستر سيتي هي الهزيمة السادسة ليونايتد في أولد ترافورد.

النجم واين رواني حاول تفسير ذلك عقب الخسارة السادسة قائلاً: "لا أعلم السبب غير أن هذا وضع سيء، لا يمكن أن نخسر ست مباريات على ملعبنا خلال موسم واحد وينبغي علينا أن نصحح الأوضاع، وأن نجعل أولد ترافورد من الأماكن التي تخشاها جميع الفرق مجدداً".

وأضاف روني عقب الثلاثية التي تلقتها شباك زميله الإسباني ديفيد دي خيا: "لقد كان هذا ملخص ما جرى خلال موسمنا حتى الآن حيث جرت العادة أن نحقق نتيجتين إيجابيتين وبعد ذلك كنا نتعرض لكبوة تعيدنا إلى الوراء، ونحن نعلم أننا ينبغي أن يكون لنا ردة فعل، ولقد كانت ليلة سيئة بالنسبة لنا جميعاً غير أننا ينبغي علينا أن نواصل مسيرتنا"، حسب تصريحاته لقناة النادي.

وقد شهدت مباراة سيتي مساندة قوية جديدة من جانب مشجعي يونايتد لفريقها وقد أضاف روني معلقاً على ذلك: "لقد كانوا رائعين للغاية من جديد خلال المباراة، وبالنسبة لنا كفريق، فإننا نطالبهم بأن يكونوا أقوياء وأن يتفهموا أنه كان هناك تغير كبير في النادي، ويتحتم علينا أن ننتفض مجدداً وأن نمنح الجماهير شيئاً ما يسعدهم عبر العروض الجيدة والانتصارات".

وكان يونايتد قد تعرض لبداية مفزعة الثلاثاء، وذلك بعد تلقيه هدفاً في الدقيقة الأولى أحرزه اللاعب إيدين دجيكو، وفشل في تعويض تأخره ليخرج السيتي الذي ينافس بقوة على لقب الدوري فائزاً للموسم الثالث على التوالي في أولد ترافورد.