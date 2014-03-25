حقائق يجب أن تعرفها عن ديربي مانشستر

يستضيف فريق مانشستر يونايتد جاره مانشستر سيتي على ملعب الأولد ترافورد، في ديربي مدينة مانشستر وذلك في إطار الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويبحث الشياطين الحمر عن مواصلة انتصاراته بعد أن حقق الفوز على أولمبياكوس اليوناني في دوري الأبطال، وويست هام في الدوري حيث يمر الفريق بصحوة يرغب في مواصلتها.

ويسعى مانشستر سيتي في المقابل لتحقيق فوز يضمن له مواصلة حملة المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.

في هذا التقرير نستعرض 20 حقيقة يجب أن تعرفها قبل ديربي مانشستر:

1- اللقاء سيكون الرقم 167 بين مانشستر يونايتد والسيتي منذ اللقاء الأول الذي جمع بينهما عام 1881.

2- أحرز مانشستر يونايتد 244 هدفاً في الديربي مقابل 224 هدفاً للسيتزن.

3- مانشستر سيتي كان اسمه سابقاً "ويست جورتون" ومانشستر يونايتد كان اسمه "نيوتن هيث".

4- أكبر نتيجة حققها مانشستر يونايتد في الديربي كانت 5-0 في العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر من عام 1994.. في المقابل أكبر نتيجة للسيتي في الديربي كانت 6-1 وتحققت مرتين عام 1926 و2011.

5- مانشستر يونايتد لم يُهزم في الديربي لـ16 مباراة متتالية بين عامي 1990 و2002.

6- تواجه الفريقان 44 مرة خلال ست سنوات وهي سنوات الحرب العالمية الثانية وكان طابعها ودي بسبب توقف النشاط الكروي الرسمي في إنجلترا بسبب الحرب.

7- النجم المخضرم ريان جيجز هو الأكثر ظهوراً في الديربي بمشاركاته الـ36.

8- واين روني هو هداف الديربي التاريخي برصيد 11 هدفاً.

9- 24 لاعب مثلوا الفريقان معاً وأبرزهم كان كارلوس تيفيز ودينيس لو وبيتر شمايكل وأوين هارجريفز وأندي كول.

10- الحارس الدنماركي الشهير بيتر شمايكل هو اللاعب الوحيد الذي مثل الفريقين ولم يخسر في الديربي أبداً.

11- في تاريخ مواجهات الديربي انتهت 25 مباراة منها بنتيجة 1-0.

12- أكبر حضور جماهيري شهده الديربي على أرض السيتيزن كان عام 1934 وعدد الحضور تخطى 84 ألف متفرج.

13- أكبر حضور جماهيري شهده الديربي على أرض الشياطين الحمر كان عام 1948 وعدد الحضور تخطى 83 ألف متفرج.

14- إيرنست مانجال هو المدرب الوحيد الذي درب مانشستر سيتي ويونايتد في السابق.