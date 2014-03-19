صور.. المدفعجية يعشقون الفهود والقطط

قضى ثنائي آرسنال الإنجليزي بكاري سانيا وزميله لوكاس بودولسكي عطلة الإثنين في مكان مختلف، إلا أن عشق الحيوانات جمعهما بشكل أو بآخر.

فقد نشر الأول الفرنسي الدولي سانيا مدافع آرسنال صورة له عبر موقع "انستغرام" ووجهه مرسوم على شكل قطة متوحشة، وكتب تحتها: "الحياة عبارة عن نكتة، يجب أن تحافظ على ابتسامتك".

وبعد فوز فريقه المهم على توتنهام في ديربي شمال لندن الأحد بهدف نظيف، ذهب الدولي الفرنسي بودولوسكي إلى حديقة الحيوان في العاصمة البريطانية وقد التقط صورة له وهو يداعب أحد الفهود داخل القفص.

الثنائي السابق وضح عليه الروح المعنوية المرتفعة بعد الفوز على أحد المنافسين على المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي، وتعتبر الثلاث نقاط مهمة في مشوار المدفعجية للمنافسة على اللقب.

وسوف يخوض رجال الفرنسي آرسين فينغر مباراة صعبة الأحد المقبل أمام تشيلسي في ديربي لندني آخر على ملعب ستامفورد بريدج، ويعتبر الفوز في هذه المباراة مهمة للغاية نظراً لأن الفريقين ينافسان بقوة على اللقب.