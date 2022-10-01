ترتيب الدوري الإنجليزي.. آرسنال يصعق توتنهام ويحلق في الصدارة

حقق فريق آرسنال فوزا ثمينا على حساب نظيره توتنهام، بنتيجة (3-1)، في ديربي شمال لندن الذي جمع الفريقين، مساء السبت، على ملعب ”الإمارات“، ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم آرسنال مبكرا عن طريق توماس بارتي في الدقيقة 20.

وتعادل لتوتنهام هاري كين من ركلة جزاء في الدقيقة 31.

وتقدم آرسنال بالهدف الثاني عن طريق غابرييل خيسوس في الدقيقة 49.

وأضاف غرانيت تشاكا الهدف الثالث للمدفعجية في الدقيقة 67.

وشهدت المباراة طرد إيميرسون، لاعب توتنهام، بعد تدخله القوي مع لاعب آرسنال في الدقيقة 62.

ووفقًا لما ذكرته شبكة ”أوبتا“ للإحصائيات، فإن هاري كين أصبح أول لاعب يسجل 100 هدف خارج ملعب فريقه في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما أن هاري كين وصل إلى هدفه الـ14 أمام آرسنال، ليفض الشراكة مع الإيفواري ديدييه دروغبا، أسطورة تشيلسي، الذي زار شباك ”الغانرز“ 13 مرة.

وهاري كين هو الهداف التاريخي لمواجهات آرسنال وتوتنهام في البريميرليغ (14 هدفًا).

وخسر توتنهام خمسة من آخر ست مباريات على ملعب آرسنال في الدوري رغم أن توتنهام أنهى المواسم الستة الأخيرة في مركز أفضل آرسنال.

وقال تشاكا ”بداية من الشوط الثاني، أعتقد أننا كنا الطرف الأفضل“، مشيرا ”بعد أن استقبلنا الهدف الأول، عانينا بعض الشيء، ولكن في الشوط الثاني كنا أفضل بكثير وأنا سعيد جدا بتسجيل أول هدف لي في مباراة قمة وبمساعدة الفريق على الفوز“.

بهذه النتيجة، عزز آرسنال مركزه في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة، بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي الذي سيلعب مساء غد الأحد، أمام جاره مانشستر يونايتد في قمة الجولة، فيما توقف رصيد توتنهام عند النقطة 17 محتلا المركز الثالث.