محمد صلاح يعترف بـ"الجنون" وإدمان التفاصيل الصغيرة لإحداث الفارق

اعترف النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول أنه عندما يتعلق الأمر بالبقاء في قمة أدائه، فإنه ”مدمن“ على تحليل الفرق الذي يمكن أن تحدثه التفاصيل الصغيرة في الأداء.

وسجل صلاح 160 هدفًا رائعًا في 263 مباراة مع ليفربول ، منذ انتقاله إلى ملعب أنفيلد، في العام 2017 ، وفاز بكل الألقاب الكبرى تقريبًا، وحصل على جائزة ”الحذاء الذهبي“ في الدوري الإنجليزي الممتاز 3 مرات بالإضافة إلى أفضل لاعب في العام من رابطة اللاعبين ورابطة نقاط كرة القدم.

لكن صعود صلاح إلى القمة ليس بالصدفة، وقد اعترف اللاعب نفسه أن سعيه الدقيق للاهتمام بالتفاصيل هو الذي سمح له بالوصول إلى المستويات التي وصل إليها.

وفي حديثه إلى Premier League Productions، قال: ”أعطي التفاصيل الكثير من الاهتمام، لكي نكون منصفين. وأركز حقًا على التفاصيل الصغيرة لأنني أعتقد أنها في النهاية ستحدث فرقًا كبيرًا بين اللاعبين. في التفاصيل، وأحاول حقًا أن أسأل عن كل شيء ولدي كل التفاصيل.

”الأمر ليس فقط في المباريات، بل خارجها مع الحفاظ على نظام الطعام والشراب ووقت النوم وكل شيء. أنا مجنون حقًا ومدمن على ذلك لأنني أعتقد أن هذا أحدث فرقًا كبيرًا ”.

وسجل صلاح هدفين فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز في 6 مباريات حتى الآن هذا الموسم، لكنه سجل في آخر مباراة لليفربول أمام أياكس في دوري أبطال أوروبا وهز الشباك مرتين في مباراة ودية دولية للمنتخب المصري ضد النيجر، يوم الجمعة الماضي، وغاب عن الفوز على ليبيريا بالنتيجة ذاتها.

ويأمل جماهير ليفربول وصلاح نفسه أن يضيف صاحب الرقم 11 المزيد من الأهداف، يوم السبت، عندما يزور فريق برايتون آند هوف ألبيون استاد أنفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيحرص صلاح على التركيز الشديد على التفاصيل الدقيقة للخصم مرة أخرى في محاولة لاستغلال أي نقاط ضعف والحفاظ على هز شباك المنافسين.

وفاز قائد المنتخب المصري بجائزة لاعب العام في إنجلترا خلال التصويت السنوي لرابطة نقاد كرة القدم للمرة الثانية في مسيرته، يوم الجمعة الماضي.

وحصل صلاح، الفائز بالجائزة في 2018، على 48 % من الأصوات متقدمًا على البلجيكي كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي وديكلان رايس من وست هام يونايتد اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

وأحرز صلاح (30 عامًا) 30 هدفًا وقدم 14 تمريرة حاسمة في 44 مباراة مع ليفربول، الموسم الماضي، ويشكل ركيزة مهمة في فريق المدير الفني الألماني يورغن كلوب.