تقرير: هالاند تواصل مع جود بيلينغهام لإقناعه بالانضمام لمانشستر سيتي

تحدث الصحفي جاكوب بين عن مستقبل الإنجليزي جود بيلينغهام، مؤكدا أن النرويجي إيرلينغ هالاند اتصل بزميله السابق في بروسيا دورتموند وطلب منه الانضمام لمانشستر سيتي.

وحسب الصحفي، فنادي ريال مدريد واثق من التعاقد مع النجم الإنجليزي جود بيلينغهام البالغ 19 عاما الصيف المقبل، رغم أن سيباستيان كيل، المدير الرياضي لفريق بروسيا دورتموند، يفكر في تجديد عقد اللاعب الذي ينتهي صيف 2025.

ويفكر ريال مدريد في التعاقد مع اللاعب مقابل مبلغ لا يتجاوز 100 مليون جنيه إسترليني، رغم المنافسة القوية من كبار الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكد الصحفي جاكوب بين، أن جود بيلينغهام لم يقرر بعد الانضمام لريال مدريد ويترك خياراته مفتوحة على كل الاحتمالات، خصوصا في ظل اهتمام كبير من ليفربول ومانشستر سيتي.

Real are confident in signing Jude Bellingham next summer, although Dortmund sporting director Sebastian Kehl is still intent on offering a new deal after the World Cup. Bellingham's contract expires in 2025. Real believe they can sign him for under £100m without an extension. — Ben Jacobs (@JacobsBen) September 27, 2022

واتصل هالاند مهاجم مانشستر سيتي الحالي، بزميله السابق في بروسيا دورتموند وطلب منه الانضمام إليه في الفريق.

وتقف المشاركة في دوري أبطال أوروبا عائقا أمام مانشستر يونايتد، الذي بدوره يراقب النجم الدولي الإنجليزي الشاب، فيما تشيلسي مستعد لتلبية كل طلبات بروسيا دورتموند للتعاقد معه.

وحسب الصحفي جاكوب بين، هناك عمل كبير في الكواليس لإقناع وإثارة النجم جود بيلينغهام من قبل الأندية الكبرى، وفي هذا المجال تفوق ريال مدريد ومانشستر سيتي، وكلاهما مقتنع بكونه قادرا على الظفر باللاعب.

ويملك الفريقان ريال مدريد ومانشستر سيتي علاقات مميزة مع بروسيا دورتموند، خصوصا الفريق الإسباني وقد تحسم الأمور في كانون الثاني/يناير المقبل، عبر معرفة وجهة جود بيلينغهام المقبلة في صيف 2023.

وشارك بيلينغهام رفقة منتخب إنجلترا في اللقاءين أمام إيطاليا وألمانيا ويعتبر لاعبا أساسيا في تشكيل المدرب الإنجليزي غاريث ساوثغيت، كما يقدم مستوى جيدا رفقة بروسيا دورتموند، وحسب موقع ”ترانسفير ماركت“ تبلغ قيمته السوقية 90 مليون يورو.