تقرير: هالاند تواصل مع جود بيلينغهام لإقناعه بالانضمام لمانشستر سيتي

تحدث الصحفي جاكوب بين عن مستقبل الإنجليزي جود بيلينغهام، مؤكدا أن النرويجي إيرلينغ هالاند اتصل بزميله السابق في بروسيا دورتموند وطلب منه الانضمام لمانشستر سيتي.

وحسب الصحفي، فنادي ريال مدريد واثق من التعاقد مع النجم الإنجليزي جود بيلينغهام البالغ 19 عاما الصيف المقبل، رغم أن سيباستيان كيل، المدير الرياضي لفريق بروسيا دورتموند، يفكر في تجديد عقد اللاعب الذي ينتهي صيف 2025.

ويفكر ريال مدريد في التعاقد مع اللاعب مقابل مبلغ لا يتجاوز 100 مليون جنيه إسترليني، رغم المنافسة القوية من كبار الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكد الصحفي جاكوب بين، أن جود بيلينغهام لم يقرر بعد الانضمام لريال مدريد ويترك خياراته مفتوحة على كل الاحتمالات، خصوصا في ظل اهتمام كبير من ليفربول ومانشستر سيتي.

