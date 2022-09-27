رونالدو يظهر بوجه متورم خلال تدريبات منتخب البرتغال (شاهد)

ظهر كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد بوجه متورم، خلال تدريبات المنتخب البرتغالي، استعدادًا لمباراة إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية.

وتعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لإصابة قوية في الوجه خلال مباراة منتخب بلاده أمام التشيك، في الجولة الخامسة لمرحلة المجموعات بدوري الأمم الأوروبية، والتي انتهت بفوز البرتغال برباعية نظيفة.

وسقط رونالدو على الأرض بعد التحام قوي مع حارس التشيك توماس فاسليش والدماء تملأ وجهه، بعدما أصيب على مستوى الأنف في الدقيقة الـ(14) من المباراة.

وخلال تدريبات منتخب البرتغال ظهر رونالدو بوجه متورم ووجود ورم حول العين، بسبب الإصابة القوية.

😣 آثار الإصابة تظهر بشكل واضح على وجه كريستيانو رونالدو#رونالدو#beINTERACT pic.twitter.com/UW07re2Eev — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 27, 2022

يذكر أن رونالدو قرر استكمال المباراة بشكل طبيعي، ورفض الخروج بعد وضع ضمادة على أنفه لإيقاف النزيف، وأكمل المباراة حتى نهايتها لكنه لم يستطع التسجيل.

وتتجه الأنظار مساء اليوم الثلاثاء إلى ملعب (براغا) في البرتغال لمتابعة اللقاء المرتقب بين منتخب البرتغال وضيفه إسبانيا ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الثانية بالتصنيف الأول لدوري الأمم الأوروبية.

وتأهل إلى دور الأربعة منتخبات هولندا وكرواتيا وإيطاليا ويتبقى المقعد الأخير بانتظار الحسم بين منتخبي إسبانيا والبرتغال.

يحتل منتخب البرتغال صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط بقيادة مديره الفني فرناندو سانتوس.

وحقق المنتخب البرتغالي 3 انتصارات وتعادل وحيد وتلقى هزيمة وحيدة، وسجل 11 هدفًا واستقبل هدفين.

ويحتل منتخب إسبانيا المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 8 نقاط بقيادة مديره الفني لويس إنريكي.

وحقق المنتخب الإسباني فوزين وتعادلين وتلقى هزيمة واحدة، وسجل 7 أهداف واستقبل 5 أهداف.