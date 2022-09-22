ارتفاع الاعتقالات وحوادث فوضى كرة القدم بإنجلترا إلى أعلى مستوى في ثماني سنوات

كشفت الاعتقالات وحوادث الفوضى المبلّغ عنها في مباريات كرة القدم في إنجلترا وويلز الموسم الماضي وصولها أعلى مستوى لها منذ ثماني سنوات بحسب ما نقلت شبكة ”بي بي سي“.

وبحسب أرقام وزارة الداخلية، كان هناك 2198 حالة اعتقال ذات صلة بكرة القدم، وهو أعلى رقم منذ موسم 2013/2014.

حظر مشجع 10 سنوات وسجنه 24 أسبوعا بعد نطح لاعب في إنجلترا (فيديو وصور) https://t.co/iD4kb8jxD3 pic.twitter.com/Ikqj84iclh — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 19, 2022

وشهد موسم 2021/2022 عودة المشجعين بعد عام من قيود Covid-19K وتضمنت اضطرابات الموسم الماضي الاقتراب من اللاعبين بعد اقتحام الملعب.

وتم سجن أحد المشجعين بعد أن دخل إلى أرض الملعب وضرب بيلي شارب قائد شيفيلد يونايتد في نهاية مباراة فاصلة أمام نوتنغهام فورست.

وتلقى أحد مشجعي مانشستر سيتي، الذي ركض إلى أرض الملعب وسخر من روبن أولسن حارس أستون فيلا في اليوم الأخير من الموسم على ملعب الاتحاد أمرًا، بحظر كرة القدم لمدة أربع سنوات.

وتم الإبلاغ عن حوادث في أكثر من نصف المباريات (53٪) – 1609 مباراة من أصل 3019 مباراة.

أُطلق سراحه بكفالة مشروطة.. اتهام مشجع ليستر سيتي بالاعتداء عقب حادث نوتنغهام فورست https://t.co/oag8EA6tap pic.twitter.com/eY9p6fU0Lg — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 7, 2022

وفي موسم 2018/2019 – آخر موسم كامل قبل قيود Covid-19 – تم الإبلاغ عن حوادث في 1007 مباراة، أي ما يعادل ثلث المباريات التي تم لعبها.

وهذا يعني أن الحوادث المبلغ عنها ارتفعت بنسبة 60٪ في الموسم الماضي مقارنة بموسم 2018/2019.

وتم الإبلاغ عن 441 اقتحاما للملاعب في الموسم الماضي – بزيادة قدرها 127٪ في 2018/2019.

وارتفعت الاعتقالات المتعلقة بكرة القدم بنسبة 59٪ – وهو أكبر عدد من الاعتقالات منذ 2273 في 2013/2014.

وأكثر ثلاثة أندية حصلت على أوامر إيقاف جديدة هي: ميلوول (33)، وليستر سيتي (28)، وإيفرتون (26).

وأكثر أنواع الحوادث المبلغ عنها كانت الألعاب النارية (729 مباراة إذ تم الإبلاغ عن الحوادث)، وإلقاء الصواريخ (561) وحوادث النظام العام أو السلوك المعادي للمجتمع التي تورط فيها أنصار الشباب (444).

شاهد.. مشجع لليستر سيتي يعتدي على لاعبي نوتنغهام فورست خلال الاحتفال بأحد الأهداف (فيديو وصور) https://t.co/ZdFwinyuTm pic.twitter.com/ArEXdL3QBD — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 6, 2022

ويقول مارك روبرتس قائد شرطة كرة القدم، إن الفوضى هي ”مشكلة“ لم تختف عن أي مستوى من مستويات هرم كرة القدم للمحترفين.

وأضاف ”بعد محادثات بناءة مع الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري كرة القدم الإنجليزية، واتحاد كرة القدم، نحن حريصون على دعم شركائنا في تقديم مقترحاتهم – والتي تشمل فرض حظر على الملاعب للأشخاص الذين يدخلون الملعب، وكذلك أولئك الذين يستخدمون الألعاب النارية“.