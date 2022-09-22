"سيتي غروب" تتوسع وتشتري باهيا البرازيلي النادي الـ12 في المجموعة

سيوسع الشيخ منصور بن زايد مالك نادي مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مجموعة سيتي غروب المالكة للعديد من الأندية بشراء باهيا البرازيلي الذي سيكون النادي الـ12 في المجموعة.

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية إن صفقة الاستحواذ على نادي الدرجة الثانية البرازيلي في مرحلة متقدمة، إذ من المقرر عقد اجتماعات مهمة هذا الأسبوع في محاولة للمصادقة على الاتفاق وحسمه.

وستكون هذه هي المرة الثالثة التي تدخل فيها مجموعة سيتي غروب إلى أمريكا الجنوبية، إذ تملك المجموعة حصة في نادي مونتيفيديو سيتي تورك في أوروغواي بينما يحتفظون أيضًا بشراكة مع كلوب بوليفار البوليفي.

وسيقدم باهيا، الذي حضر رئيسه مباراة مانشستر سيتي في دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا ضد أتلتيكو مدريد في استاد الاتحاد في أبريل/نيسان الماضي، لمجموعة سيتي لكرة القدم موطئ قدم آخر في أمريكا الجنوبية حيث يتطلعون إلى تعزيز الروابط في القارة.

وكانت المجموعة حاسمة في تعاقداتها مع اللاعبين الشبان من أمريكا الجنوبية، وتعاقدت مع مواهب شابة من أندية، مثل: لومل البلجيكي.

وكان جوليان ألفاريز أحد اللاعبين الشبان القادمين من أمريكا الجنوبية المنضمين حديثا إلى سيتي، إذ جاء قادما من ريفر بليت الأرجنتيني مقابل 14 مليون جنيه إسترليني بناءً على نصيحة الكشافة وخوان باتسي المقرب من بيب غوارديولا المدير الفني لحامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي الوقت نفسه، فإن أحدث نادٍ تحت مظلة مجموعة سيتي لكرة القدم ، فريق دوري الدرجة الثانية الإيطالي باليرمو الذي سيلتقي مع نوتنغهام فورست في مباراة ودية على ملعب تدريب سيتي في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ومجموعة سيتي لكرة القدم هي من أقوى الأسماء في عالم كرة القدم، وتملك حصص أغلبية في مانشستر سيتي ونيويورك سيتي الأمريكي وملبورن سيتي الأسترالي. وهي شركة قابضة مملوكة لمجموعة أبوظبي المتحدة للتنمية والاستثمار بنسبة 78%.

كما استثمرت المجموعة أموالا في يوكوهاما إف. مارينوس في اليابان ومونتيفيديو سيتي تورك وجيرونا في إسبانيا وسيشوان جيونيو في الصين ومومباي سيتي في الهند ولومل في بلجيكا وتروا في فرنسا.