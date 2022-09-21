كأس العالم.. إنجلترا ستدعو العمال المهاجرين لزيارة منتخبها في قطر

تعهد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بالضغط على الاتحاد الدولي ”فيفا“ بشأن التأكد من تنفيذ قوانين حماية العمال الجديدة في قطر قبل المشاركة في نهائيات كأس العالم نهاية العام الحالي.

وقالت صحيفة ”ديلي سبورت“ البريطانية، إنه سيتم دعوة العمال المهاجرين الذين ساعدوا في بناء الملاعب والبنية التحتية قبل نهائيات كأس العالم هذا الشتاء إلى مقر معسكر منتخب إنجلترا وسيتحدثون مع اللاعبين.

ودعا الاتحاد الإنجليزي إلى تعويض أي إصابة أو وفاة عامل في مشاريع البناء وسيعمل على الضغط من أجل إنشاء مركز للعمال المهاجرين في قطر.

ووجد تحقيق أجرته الصحيفة ذاتها العام الماضي أن العمال المهاجرين في قطر يتقاضون 12 جنيهًا إسترلينيًا فقط في اليوم للعمل في نوبات لمدة 11 ساعة في درجات حرارة تتجاوز 100 درجة فهرنهايت (38 درجة مئوية).

ودعت منظمة العفو الدولية الفيفا إلى إنشاء صندوق تعويض لا يقل عن 350 مليون جنيه إسترليني للعمال الذين عانوا من ”انتهاكات حقوق الإنسان“ وهذا المبلغ يعادل جائزة كأس العالم.

لكن بيان صادر عن الاتحاد الإنجليزي لم يتضمن أي تعليق من غاريث ساوثغيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي.

أبرزها حالات السكر في الأماكن العامة.. قطر تدرس خططا لحماية مشجعي كأس العالم في حال ارتكابهم مخالفات بسيطة https://t.co/U2sTfOOO5f pic.twitter.com/HLShyfZja2 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 21, 2022

دور الاتحاد الإنجليزي

من جانبه، قال الاتحاد الإنجليزي في بيانه عن القضية: ”لأكثر من عام، كان الاتحاد الإنجليزي في حوار مع العديد من منظمات حقوق الإنسان والنقابات العمالية والمنظمات غير الحكومية للتحضير لقطر 2022 من أجل الحصول على فهم متوازن للأسباب الرئيسية. القضايا في البلاد والمنطقة الأوسع.

”مع إدراك أنه لا يزال هناك تقدم يتعين إحرازه في العديد من المجالات محليًا، فقد كان الهدف هو معرفة أفضل طريقة لاستخدام موقعنا كاتحاد وطني مع ضمان رفاهية مشجعي إنجلترا واللاعبين“.

وأضاف البيان ”بالإضافة إلى ذلك، زار ممثلو اتحاد الكرة البلاد عدة مرات – بما في ذلك كجزء من مجموعة عمل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم حول قطر – وأجروا محادثات منتظمة مع السلطات المحلية والعمال المهاجرين والجمعيات الخيرية والمنظمات على الأرض لفهم يومهم بشكل أفضل. التجارب والتحديات اليومية.

”موقف الاتحاد الإنجليزي هو أن أي إصابة أو وفاة مرتبطة بأي مشروع إنشائي يجب أن يتم تعويضها وأن كأس العالم لا تختلف عن ذلك. وبالمثل، يدعم الاتحاد الإنجليزي العمال المهاجرين، وقد ضغط على الفيفا للحصول على تحديث عاجل بشأن التقدم في هذا الملف.

”بعد تنفيذ التشريعات التقدمية لمنح العمال حقوقًا، يتمثل دورنا في ضمان تنفيذ هذا التشريع والتوعية بقوانين العمل الجديدة والدعم القانوني عند الاقتضاء. لقد كان اتحاد كرة القدم الإنجليزي واضحًا باستمرار أن الشركات التي يتعاون معها في قطر يجب أن تفي بالمعايير المطلوبة فيما يتعلق بحقوق العمال وأن تقدم دعمًا قويًا وصحيحًا لموظفيها.

”يواصل ممثلو الاتحاد زيارة البلاد بانتظام للتحدث مباشرة مع مزودي الخدمات فضلاً عن الاتصال بالفيفا، الذي يخصص العديد من الخدمات التي تستخدمها الفرق المتنافسة كمنظمين للبطولة“.

وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي مارك بولينغهام: ”إلى جانب الأعضاء الآخرين في مجموعة العمل التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشأن حقوق الإنسان، ندفع الفيفا من أجل تحديث مفهوم العمال المهاجرين في قطر، لتقديم المشورة والمساعدة للعمال المهاجرين.

”من الواضح أن قطر قد أصدرت تشريعات جيدة في السنوات القليلة الماضية لمنح العمال حقوقًا، لذا فإن هذا المفهوم سيساعد هذا التشريع في أن يصبح ساريًا. لقد التقينا بمجموعة متنوعة من العمال في قطر خلال زياراتنا للبلاد، وبينما ندرك التقدم الكبير، هناك مجالات سيحدث فيها المزيد من الدعم فرقًا كبيرًا. نواصل الضغط من أجل مبدأ تعويض أسر العمال المهاجرين الذين فقدوا حياتهم أو أصيبوا في مشاريع البناء.

”مرة أخرى، ندفع الفيفا من أجل تحديث صندوق التعويضات الذي تمت الإشارة إليه باستمرار على أنه شبكة أمان حيث لم يتمكن العمال وعائلاتهم من الحصول على تعويض من شركات البناء“.